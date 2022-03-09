Евгений Куйвашев наградил Алексея Орлова знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о награждении мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Градоначальник удостоен знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени.

Награда присуждается за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона. Документ будет опубликован в завтрашнем номере "Областной газеты".

20 марта Алексей Орлов отметит своё 55-летие.

Досье "ОГ"

Он родился 20 марта 1967 года в Тюменской области. Окончил Омский сельхозинститут. С 1993 по 2005 год служил в органах МВД.

Алексей Орлов работал на руководящих постах администраций Тобольска и Тюмени. С 2012 года занимал руководящие должности в правительстве Свердловской области, в том числе с 2017 года — первого замгубернатора. В феврале 2021 года был выбран депутатами мэром Екатеринбурга.