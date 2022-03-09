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9 марта 2022, 18:07

Евгений Куйвашев наградил Алексея Орлова знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью"

Алексей Орлов

Год назад Алексей Орлов был выбран мэром Екатеринбурга. До этого он четыре года занимал пост первого замгубернатора Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о награждении мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Градоначальник удостоен знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени.

Награда присуждается за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона. Документ будет опубликован в завтрашнем номере "Областной газеты".

20 марта Алексей Орлов отметит своё 55-летие.

Досье "ОГ"

Он родился 20 марта 1967 года в Тюменской области. Окончил Омский сельхозинститут. С 1993 по 2005 год служил в органах МВД.

Алексей Орлов работал на руководящих постах администраций Тобольска и Тюмени. С 2012 года занимал руководящие должности в правительстве Свердловской области, в том числе с 2017 года — первого замгубернатора. В феврале 2021 года был выбран депутатами мэром Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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