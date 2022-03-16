Сегодня в Екатеринбурге и Качканаре стартует досрочное голосование на довыборах депутатов в городские думы

Голосование избирателей будет проходить 10 дней. Фото: Алексей Кунилов

Досрочное голосование избирателей будет проходить 10 дней, с 16 по 26 марта, в помещениях участковых избирательных комиссий. В рабочие дни — с 16:00 до 20:00 часов, в выходные — с 10:00 до 14:00 часов.

В досрочном голосовании смогут принять участие избиратели, зарегистрированные в данном избирательном округе, которые не смогут посетить избирательный участок в день голосования по уважительной причине: отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины.

В Екатеринбурге довыборы депутатов Екатеринбургской городской думы по округам № 2 и № 10 пройдут 27 марта 2022 года.

В этот же день в Качканаре состоятся довыборы депутата думы Качканарского ГО по округу № 16.

Читайте также:

Госдума приняла закон о правилах онлайн-голосования.