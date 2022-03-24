Иран стремится на Урал

Посол Ирана Казем Джалали и губернатор Евгений Куйвашев заявили о готовности углубить сотрудничество. Фото: Александр Лакедемонский

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ вчера в Екатеринбурге провёл переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в России Казе́мом ДЖАЛАЛИ. Стороны обсудили вопросы углубления экономического сотрудничества, в том числе в научной сфере, а также в образовании и культуре.

Открывая встречу, Евгений Куйвашев акцентировал внимание иранского гостя на промышленном потенциале области, обозначив наиболее перспективные направления сотрудничества.

– Основу нашей экономики формируют металлургическая и машиностроительная, в том числе горнодобывающая, отрасли промышленности. Вместе с тем компании Среднего Урале готовы к реализации совместных проектов в энергетике, лесной промышленности, сфере IT, медицине, образовании. Иран – наш давний и значимый партнёр. Цифры товарооборота говорят о большом потенциале для сотрудничества в торговле и кооперации между свердловскими и иранскими компаниями, – сказал губернатор.

Также глава региона предложил вернуться к инициативе иранской стороны, касающейся учреждения в Екатеринбурге офиса по обмену в сфере науки и технологий. Данное предложение ранее было направлено в правительство области, но его реализации помешала пандемия.

В ответном слове господин Джалали подтвердил высокий интерес к сотрудничеству в перечисленных губернатором отраслях и обозначил дальнейшие практические шаги по укреплению партнёрства.

– У нас есть большие планы по развитию взаимодействия со Свердловской областью. Ваш регион для нас очень важен. Деловые контакты Ирана и Российской Федерации пока сконцентрированы исключительно на западе вашей страны, присутствия в других регионах нет. Мы изучали этот вопрос и сегодня рассматриваем Екатеринбург как возможный хаб для развития сотрудничества с центром и востоком России, а также нашими зарубежными партнёрами. Мы думаем о том, чтобы открыть здесь своё дипломатическое представительство, – сообщил посол.

В числе других шагов по реализации общих интересов дипломат назвал обмен деловыми делегациями, участие иранских официальных и деловых кругов в выставке ИННОПРОМ, установление контактов между торгово-промышленными палатами.

Напомним, показатели товарооборота Свердловской области и Ирана в 2021 году продемонстрировали тенденцию быстрого восстановления после пандемии и выросли в три раза по сравнению с 2020 годом, составив более 43 млн долларов США. Это преимущественно уральский экспорт.

СПРАВОЧНО Первый официальный контакт Свердловской области с Ираном состоялся в июне 1965 года, когда шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви с супругой посетили город Свердловск, в том числе завод «Уралмаш», специалисты которого позже работали в Иране. В новейшей истории представители Ирана неоднократно принимали участие в работе Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.