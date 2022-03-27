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27 марта 2022, 09:30

В Екатеринбурге и Качканаре стартовало голосование на довыборах

избирательный участок

Во время голосования будут соблюдаться противоэпидемические меры. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня с 8:00 утра в двух городах Свердловской области началось голосование на довыборах. В Екатеринбурге действует 65 избирательных участков, в Качканаре – один. Бюллетени будут выдаваться до 20:00.

В столице Урала кандидатов в депутаты могут поддержать избиратели, проживающие в округах № 2 и № 10. Это свыше 135 тысяч человек. В Качканаре проходят довыборы депутата думы Качканарского ГО по округу № 16.

Как отмечают в пресс-службе избирательной комиссии региона, во время голосования будут соблюдаться противоэпидемические меры. В том числе будут выдаваться средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки.

Граждане, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участок, могут проголосовать на дому. Для этого до 14:00 необходимо обратиться в комиссию по месту жительства. Избирателей посетят члены комиссий с переносными ящиками для голосования.

Важно! Границы избирательного округа не совпадают с границами района. Чтобы найти свой избирательный участок и понять, относится ли он к округу, по которому проводятся выборы, избиратели могут использовать цифровой сервис по поиску своего участка.

Добавим, вчера завершилось досрочное голосование, которое проводилось с 16 по 26 марта. За этот период в округе № 2 свою волю выразили свыше 2 тысяч горожан, в округе № 10 – порядка 6 тысяч.

Областная газета Свердловской области

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