За первые два часа на довыборах в Екатеринбурге проголосовали более 8 тысяч человек

Бюллетени будут выдаваться до 20:00. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге за первые два часа голосования на довыборах избирательные участки посетили 8 360 человек. Такие данные озвучили в избирательной комиссии города.

По данным на 10:00 утра, явка избирателей составила 2 185 человек в округе № 2 (4,08%), 6 175 человек в округе № 10 (7,57%). Всего в уральской столице действует 65 избирательных участков. Чтобы найти свой, можно использовать цифровой сервис по поиску. Бюллетени будут выдаваться до 20:00.

Также сегодня проходят довыборы депутата думы Качканарского ГО по округу № 16 в Качканаре.

Граждане, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участок, могут проголосовать на дому. Для этого до 14:00 необходимо обратиться в комиссию по месту жительства. Избирателей посетят члены комиссий с переносными ящиками для голосования.

Добавим, вчера завершилось досрочное голосование, которое проводилось с 16 по 26 марта. За этот период в округе № 2 свою волю выразили свыше 2 тысяч горожан, в округе № 10 – порядка 6 тысяч.