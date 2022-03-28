Опубликованы предварительные итоги голосования на допвыборах в Екатеринбурге и Качканаре

Голосование на довыборах завершилось в 20:00 27 марта. Фото: Павел Ворожцов

Опубликованы предварительные итоги прошедшего 27 марта голосования на дополнительных выборах в двух свердловских городах – Екатеринбурге и Качканаре. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Свердловской области.

Отмечается, что сведения приведены в абсолютных значениях. Данные в процентном соотношении приведены ниже.

Округ № 2, допвыборы депутата Екатеринбургской гордумы:

Татьяна Вяткина – 60,33%

Дмитрий Дымшаков – 17,63%

Оксана Иванова – 6,74%

Сергей Лоскутов – 3,98%

Геннадий Ошуев – 6,05%

Вадим Петров – 3,24%

Приняли участие в голосовании: 6,5%.

Округ № 10, допвыборы депутата Екатеринбургской гордумы:

Иван Герасимов – 5,64%

Александра Журавлёва – 72,43%

Денис Каракоз – 11,64%

Александр Куделькин – 1,71%

Виталий Ряписов – 4,07%

Степан Фомин – 3,14%

Приняли участие в голосовании: 12,28%.

Сведения о результатах голосования на дополнительных выборах по указанным округам утверждены на заседании городского избиркома, которое состоялось сегодня, 28 марта.

Округ № 16, допвыборы депутата думы Качканарского ГО:

Наталья Атрощенкова – 5,17%

Светлана Бызова – 4,80%

Алиса Степанова – 3,87%

Венер Хаматов – 84,50%

Приняли участие в голосовании: 34,07%.

Ранее в свердловском избиркоме сообщали, что голосование прошло с соблюдением мер эпидбезопасности. На участках выдавали маски и одноразовые ручки, соблюдалось социальное дистанцирование.