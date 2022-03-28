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28 марта 2022, 09:58

Опубликованы предварительные итоги голосования на допвыборах в Екатеринбурге и Качканаре

выборы

Голосование на довыборах завершилось в 20:00 27 марта. Фото: Павел Ворожцов

Опубликованы предварительные итоги прошедшего 27 марта голосования на дополнительных выборах в двух свердловских городах – Екатеринбурге и Качканаре. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Свердловской области.

Отмечается, что сведения приведены в абсолютных значениях. Данные в процентном соотношении приведены ниже.

Округ № 2, допвыборы депутата Екатеринбургской гордумы:

  • Татьяна Вяткина – 60,33%
  • Дмитрий Дымшаков – 17,63%
  • Оксана Иванова – 6,74%
  • Сергей Лоскутов – 3,98%
  • Геннадий Ошуев – 6,05%
  • Вадим Петров – 3,24%

Приняли участие в голосовании: 6,5%.

Округ № 10, допвыборы депутата Екатеринбургской гордумы:

  • Иван Герасимов – 5,64%
  • Александра Журавлёва – 72,43%
  • Денис Каракоз – 11,64%
  • Александр Куделькин – 1,71%
  • Виталий Ряписов – 4,07%
  • Степан Фомин – 3,14%

Приняли участие в голосовании: 12,28%.

Сведения о результатах голосования на дополнительных выборах по указанным округам утверждены на заседании городского избиркома, которое состоялось сегодня, 28 марта.

Округ № 16, допвыборы депутата думы Качканарского ГО:

  • Наталья Атрощенкова – 5,17%
  • Светлана Бызова – 4,80%
  • Алиса Степанова – 3,87%
  • Венер Хаматов – 84,50%

Приняли участие в голосовании: 34,07%.

Ранее в свердловском избиркоме сообщали, что голосование прошло с соблюдением мер эпидбезопасности. На участках выдавали маски и одноразовые ручки, соблюдалось социальное дистанцирование.

Областная газета Свердловской области

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Опубликованы предварительные итоги голосования на допвыборах в Екатеринбурге и Качканаре