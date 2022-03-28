Опубликованы предварительные итоги голосования на допвыборах в Екатеринбурге и Качканаре

Опубликованы предварительные итоги прошедшего 27 марта голосования на дополнительных выборах в двух свердловских городах – Екатеринбурге и Качканаре. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Свердловской области.
Отмечается, что сведения приведены в абсолютных значениях. Данные в процентном соотношении приведены ниже.
Округ № 2, допвыборы депутата Екатеринбургской гордумы:
- Татьяна Вяткина – 60,33%
- Дмитрий Дымшаков – 17,63%
- Оксана Иванова – 6,74%
- Сергей Лоскутов – 3,98%
- Геннадий Ошуев – 6,05%
- Вадим Петров – 3,24%
Приняли участие в голосовании: 6,5%.
Округ № 10, допвыборы депутата Екатеринбургской гордумы:
- Иван Герасимов – 5,64%
- Александра Журавлёва – 72,43%
- Денис Каракоз – 11,64%
- Александр Куделькин – 1,71%
- Виталий Ряписов – 4,07%
- Степан Фомин – 3,14%
Приняли участие в голосовании: 12,28%.
Сведения о результатах голосования на дополнительных выборах по указанным округам утверждены на заседании городского избиркома, которое состоялось сегодня, 28 марта.
Округ № 16, допвыборы депутата думы Качканарского ГО:
- Наталья Атрощенкова – 5,17%
- Светлана Бызова – 4,80%
- Алиса Степанова – 3,87%
- Венер Хаматов – 84,50%
Приняли участие в голосовании: 34,07%.
Ранее в свердловском избиркоме сообщали, что голосование прошло с соблюдением мер эпидбезопасности. На участках выдавали маски и одноразовые ручки, соблюдалось социальное дистанцирование.