У Евгения Куйвашева появился новый заместитель в свердловском отделении "Единой России"

Михаил Клименко родился в Челябинске в 1981 году. Фото: сайт свердловского отделения партии "Единая Россия"

Руководитель региональной общественной приёмной председателя партии "Единая Россия" Михаил Клименко утверждён на должность заместителя секретаря свердловского отделения партии. Решение было принято на заседании президиума регионального политсовета.

Об этом сообщается на сайте реготделения партии.

"Михаил Клименко, депутат Законодательного собрания Свердловской области, назначен заместителем секретаря свердловского отделения партии – Евгения Куйвашева. Заседание регионального политсовета прошло 30 марта", – говорится в сообщении.

Михаил Клименко родился в Челябинске в 1981 году. В 2003 году получил образование по специальности "Финансы и кредит" в УрГЭУ. Ещё через три года выпустился из Уральской академии государственной службы, где он получил специальность "Государственное и муниципальное управление". В 2007 году по окончанию аспирантуры в УрГЭУ Михаилу Клименко присудили учёную степень – кандидат экономических наук.

На данный момент он занимает должности заместителя председателя Заксобрания Свердловской области, является членом комитета по бюджету, финансам и налогам, а также членом Мандатной комиссии. Кроме того, Михаил Клименко возглавляет региональную общественную приёмную председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

Напомним, 18 марта заместителем секретаря отделения также был назначен депутат областного Заксобрания Сергей Никонов.