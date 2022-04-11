Свердловские единороссы рассказали о сотрудничестве с Правительством при реализации соцпрограмм

Члены свердловского отделения партии поделились успехами, которых удалось достичь на Среднем Урале. Фото: Владимир Мартьянов

В ходе ежегодного отчёта в Госдуме РФ о работе Правительства премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о том, какие социальные программы реализуются совместно с партией "Единая Россия". Члены свердловского отделения партии поделились успехами, которых удалось достичь на Среднем Урале.

Депутаты фракции "Единая Россия" свердловского Заксобрания Виктор Якимов и Валентин Лаппо ведут работу с гражданами, желающими воспользоваться программой социальной газификации. По словам Виктора Якимова, к концу текущего года планируется подключить к газу 32 тыс. домовладений, а общий объём финансирования программы составит 5,5 млрд рублей.

В свою очередь депутат Свердловской области в Госдуме Максим Иванов поделился мнением на счёт продовольственной безопасности России. По его мнению, страна должна полностью обеспечивать себя семенным материалом.

"В условиях беспрецедентных западных санкций — это залог успешности и стабильности нашей экономики. Запланирована системная поддержка селекционеров и научных центров. Сейчас ситуация такая. Россия производит 92% семян озимых пшеницы, 45% кукурузы, 46% сои и только 35% картофеля. По картофелю, кстати, отличный семеноводческий центр работает и развивается у нас в Белоярском районе. Уже веду активную работу по взаимодействию с нашими аграриями", — передаёт слова Максима Иванова пресс-служба свердловского отделения "Единой России".

Депутат регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер добавил, что для создания более комфортных условий обеспечения продовольственной безопасности необходимо дополнительно выделить порядка 200 тыс. гектаров земли.

Кроме того, свердловские депутаты выражают интерес к проекту, подразумевающему создание учебно-производственных мастерских при колледжах. Об этом заявила руководитель фракции "Единая Россия" в Заксобрании Свердловской области Елена Чечунова.

"Мы видим, что число поступающих в колледжи и техникумы растёт — ребята стремятся получить специальность, не дожидаясь окончания школы. За последние годы практическая база учреждений среднего профессионального образования заметно укрепилась благодаря взаимодействию образовательных учреждений с предприятиями — будущими работодателями. Современное оборудование позволяет студентам проходить практику, которая максимально приближена к производственным условиям. Для нашего промышленного региона это важно", — отметила она.

Напомним, что Михаил Мишустин выступал в Госдуме с отчётом о работе Правительства 7 апреля.