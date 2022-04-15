Иван Зайченко сдал мандат депутата свердловского Заксобрания

Иван Зайченко был избран депутатом в Законодательное собрание Свердловской области в сентябре 2021 года от партии "Новые люди". Фото: Галина Соловьёва

Депутат от партии "Новые люди" Иван Зайченко заявил об уходе из политики. По его словам, он уже написал соответствующее заявление.

"В нынешней обстановке я не вижу, как можно выполнить свои предвыборные обещания и сдержать слово. А для меня это очень важно. Очень прошу вас простить меня за это решение. С сегодняшнего дня я полностью вне политики", — написал он в своём telegram-канале.

Напомним, Иван Зайченко — основатель ресторанов "Сушкоф" и магазинов "ЖизньМарт" — избрался депутатом в Законодательное собрание Свердловской области в сентябре 2021 года от партии "Новые люди".