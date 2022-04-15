Вадим Самойлов спел «за Донбасс»

Фото: Полина Зиновьева

Вчера у Дворца молодежи в Екатеринбурге состоялся митинг в поддержку уральских волонтеров, собирающих гуманитарную помощь жителям Донбасса. Несмотря на дождь, поблагодарить земляков пришли несколько сотен студентов уральских вузов и колледжей. Для добровольцев выступили артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа и известный уральский рок-музыкант Вадим САМОЙЛОВ.

Основатель группы «Агата Кристи» рассказал, что старается поддерживать волонтеров, потому что инициативы, с которыми они выступают, идут от сердца. В знак благодарности он исполнил для них три песни из своего нового альбома. Одна из этих песен называется «За Донбасс! На Берлин!».

С теплыми словами в адрес добровольцев на сцену вышел протоиерей Максим Миняйло. Он поблагодарил их от имени митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения:

– Спасибо вам за то, что вы делаете для Донбасса, спасибо за вашу помощь, за вашу отзывчивость, за ваши труды. Сегодня нам важно быть вместе, чувствовать плечо друг друга, смотреть друг другу в глаза, потому что времена тяжелые, ненастные. Идет настоящая война между добром и злом. Вы те, кто стоит на правой, на светлой стороне.

Добавим: с начала военной спецоперации для жителей Донбасса на Среднем Урале собрали 140 тонн гуманитарной помощи, более половины груза уже отправлено в Донецкую Народную Республику. Сортировкой и отправкой вещей, которые свердловчане передают нуждающимся, занимаются в основном молодые уральцы.

– Это волонтеры-медики, молодежь Общероссийского народного фронта, студенческие отряды. Ежедневно на такую работу выходят около пятисот человек по всему региону, – рассказал «Областной газете» координатор молодежных проектов ОНФ по Свердловской области Иван Щербицкий.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева