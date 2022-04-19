Свердловское Заксобрание приняло в первом чтении закон об электронном голосовании

За принятие законопроекта проголосовали 37 депутатов. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты свердловского парламента утвердили в первом чтении проект закона о внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области. Документом, в частности, утверждаются правила проведения дистанционного голосования на выборах.

Поддержали принятие законопроекта 37 депутатов из 46 присутствующих на седьмом заседании Заксобрания, 9 человек проголосовали против.

Как заявил первый зампредседателя Заксобрания Виктор Шептий, в документе прописано, что решение о проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах будет приниматься областным избиркомом. Он также определит, на каком сайте будет организовано ДЭГ.

Помимо этого утверждённый законопроект вносит изменения, согласно которым выдвигаться на выборы не могут лица, имеющие судимость за преступления средней тяжести сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также граждане, судимые за экстремизм. Под последнюю категорию попадают и те, кто был привлечён к ответственности за распространение фейков о Великой Отечественной войне.

В свою очередь зампредседателя регионального парламента от фракции КПРФ Александр Ивачёв указал на ряд недостатков законопроекта. Например, спикера возмутил пункт документа, ликвидирующий статус члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. По мнению Александра Ивачёва, это сильно снижает прозрачность выборов. Кроме того, депутат отметил, что по новому законопроекту региональный избирком может обратиться в ЦИК РФ с просьбой отменить прошедшие выборы без объяснения причины и провести их повторно.

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