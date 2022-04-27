Полномочий мало не бывает

Елена Клименко избрана председателем Свердловского облизбиркома 17 декабря 2021 года. Фото: Полина Зиновьева

В 2022 году в регионе запланировано 55 избирательных кампаний. Об изменениях в избирательной системе и подготовке к выборам рассказала председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена КЛИМЕНКО.

Выборы в единый день голосования 11 сентября в Свердловской области пройдут по новым правилам. Из участия в процессе будут исключены муниципальные избиркомы крупнейших городов Екатеринбурга и Нижнем Тагила. На выборах не будет членов участковых и территориальных комиссий с правом совещательного голоса, а количество наблюдателей вырастет на треть. Закреплена возможность проведения в регионе дистанционного электронного голосования. Все новации введены на федеральном уровне и уже зафиксированы в областном законодательстве.

– Елена Викторовна, сегодня облизбирком ликвидировал ИКМО – избирательные комиссии муниципальных образований Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Кто теперь будет проводить выборы в крупнейших городах региона?

- Уточню, Избирательная комиссия Свердловской области не может ликвидировать те две ИКМО, которые у нас существуют. Это юридические лица, их судьбой ведают муниципальные образования Екатеринбург и Нижний Тагил соответственно. Но что касается организации и проведения выборов – это уже зона ответственности облизбиркома. Теперь все выборы в органы местного самоуправления будут проводить территориальные избирательные комиссии (ТИК). 14 марта этого года в федеральное законодательство были внесены соответствующие изменения. Исполняя требования закона, мы передали полномочия по организации местных выборов Ленинской районной ТИК в Екатеринбурге и Ленинской районной ТИК в Нижнем Тагиле.

– Чем обусловлен выбор этих комиссий? Ведь в Екатеринбурге сейчас – семь территориальных комиссий, в Нижнем Тагиле – три. Но полномочия получили именно Ленинские…

- Уверена, что каждая из территориальных комиссий и Екатеринбурга, и Нижнего Тагила способна организовать выборы в городскую думу на высоком уровне. Видела в некоторых СМИ разные домыслы. На самом деле исторически и географически так сложилось, что Ленинские районы в большинстве наших городов – центральные. Удобно, когда организующая комиссия находится в центре города. Только и всего!

– И все-таки, на чем основана ваша уверенность, что территориальные комиссии справятся, ведь ранее они этим не занимались?

- Не занимались только в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В нашей области, заметьте, были всего две ИКМО. Во всех остальных муниципальных образованиях всегда местные выборы проводили теркомы! Всего у нас 80 территориальных избирательных комиссий. И 70 из них ранее исполняли полномочия ИКМО (за исключением семи районных ТИКов Екатеринбурга и еще трех – Нижнего Тагила). И все справляются.

– Изменения в закон, которые вы упомянули, говорят о прекращении деятельности избиркомов муниципальных образований до 1 января 2023 года. Зачем было спешить?

- А мы и не спешили, прошло более месяца после принятия поправок. Избирком Екатеринбурга спокойно завершил кампанию по довыборам в гордуму. Сейчас мы в рабочем режиме переходим к передаче полномочий. Чтобы наши коллеги из органов местного самоуправления до конца года в рабочем режиме ликвидировали избиркомы как юрлица. Это ведь дело не одного дня!

– Законодательное собрание Свердловской области приняло изменения в региональный Избирательный кодекс о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Как оно будет проводиться?

- Начнем с того, что каждые выборы Избирательная комиссия Свердловской области по согласованию с ЦИК России будет принимать постановление об использовании или неиспользовании ДЭГ. Изменения в закон не значат, что у нас с вами в обязательном порядке всегда будет применяться электронное голосование. Во-вторых, ДЭГ применяется в дополнение к привычному голосованию на избирательных участках. И речи нет о том, что выборы целиком и полностью уйдут в Интернет! Этот способ дополнит уже применяемые технологии, такие как «Мобильный избиратель» (голосование на выбранном избирателем участке), голосование вне помещения (на дому). То есть все делается для предоставления избирателям возможностей проголосовать удобным способом.

– Законом упразднены «совещатели» – члены участковых и территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Как это повлияет на выборы, на права кандидатов и партий?

- Думаю, большинство избирателей вообще не знали о членах комиссий с правом совещательного голоса, пока не зашла речь о том, что их не будет. Давайте разберемся, кто это вообще? Это люди от кандидатов и партий, которые могут присутствовать на заседаниях комиссии, на избирательном участке в день голосования и во время подсчета голосов. Мнение «совещателей» очень важно на уровне Центральной избирательной комиссии и избиркомов субъектов Российской Федерации. Ведь на этом уровне принимаются важные документы, порядки, определяющие проведение выборов. А на уровне теркомов и участковых комиссий функционал члена комиссии с правом совещательного голоса дублировал функционал наблюдателей. Поэтому законодатель и предусмотрел увеличение числа наблюдателей, которых кандидат или партия могут назначить, с двух до трех. Считаю, что изменения в законах всего лишь отразили фактическое положение дел.

– Жизнь дорожает, бумага дорожает. К каждому дню голосования облизбирком закупает для печати бюллетеней сотни тонн бумаги. Вам денег хватит?

- Из областного бюджета финансируются выборы регионального уровня, выборы в органы местного самоуправления получают средства из бюджетов муниципальных образований. У нас есть предварительные расчеты, мы мониторим цены на бумагу. Сейчас видим значительное понижение по сравнению с концом марта. Наша выжидательная позиция связана еще и с тем, что пока выборы официально не назначены (а произойдет это в июне), ничего «про запас» мы купить не можем. Тратить выборные деньги мы можем только в период проведения выборов. На данный момент ситуация с ценами такова, что у нас есть уверенность, что денег хватит. Мониторинг осуществляем постоянно.

– А если выборов не будет?

- У нас такая работа, что мы не обсуждаем подобные «если». Выборы организуются круглый год. Идет обучение организаторов выборов, информирование избирателей. Вот представьте организацию любого мероприятия, например, на 500 человек – это же целый сложный проект! А мы проводим мероприятия для 3 299 652 избирателей Свердловской области. И делаем это строго в рамках закона. У нас порядка 2,5 тысячи помещений избирательных участков, около 25 тысяч членов участковых комиссий. Избирательная система так называется, потому что это действительно постоянно действующая система. Поэтому мы не думаем «А что, если…» – у нас нет такого права и нет на это времени. Мы готовимся к единому дню голосования и продолжаем свою работу в полной мере. Другого для нас нет.

Фото: Полина Зиновьева