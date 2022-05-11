"Он работает во имя Свердловской области". Валерий Чайников отмечает 63-летие

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова поздравила с 63-м днем рождения заместителя губернатора Свердловской области — руководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Валерия Чайникова:
"У Валерия Аркадиевича есть замечательное качество — он работает не во имя личных достижений, карьерных амбиций, а во имя Свердловской области. Он определенно — человек команды губернатора, главы региона. По опыту общения, практике обсуждения проблем знаю: с ним можно решить любые вопросы, связанные с интересами и правами граждан Свердловской области. Пожелала бы Валерию Аркадиевичу дольше оставаться на этом посту, который имеет столь важное значение и влияние на судьбы жителей Свердловской области".
Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин присоединился к поздравлению Валерия Чайникова:
"Уважаемый Валерий Аркадиевич! От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Вы — надежный, мудрый, волевой человек и настоящий товарищ. Желаю Вам сил, бодрости духа, а также не просто крепкого здоровья, а сильного иммунитета во всех смыслах этого слова!".
Валерий Чайников родился в 1959 году. В 1995 году завершил обучение на факультете "Юриспруденция" в Уфимской высшей школе МВД России. С 2000 по 2001 год Чайников работал на должности мирового судьи в судебном департаменте Югры. В 2006 году стал судьей Арбитражного суда по Самарской области. В 2010 году получил место председателя судебного состава. В 2012 году возглавил Избирательную комиссию Свердловской области. В 2018 году был назначен вице-губернатором - руководителем аппарата губернатора и правительства Свердловской области.