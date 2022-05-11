"Он работает во имя Свердловской области". Валерий Чайников отмечает 63-летие

Фото: Александр Исаков

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова поздравила с 63-м днем рождения заместителя губернатора Свердловской области — руководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Валерия Чайникова:

"У Валерия Аркадиевича есть замечательное качество — он работает не во имя личных достижений, карьерных амбиций, а во имя Свердловской области. Он определенно — человек команды губернатора, главы региона. По опыту общения, практике обсуждения проблем знаю: с ним можно решить любые вопросы, связанные с интересами и правами граждан Свердловской области. Пожелала бы Валерию Аркадиевичу дольше оставаться на этом посту, который имеет столь важное значение и влияние на судьбы жителей Свердловской области".

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин присоединился к поздравлению Валерия Чайникова:

"Уважаемый Валерий Аркадиевич! От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Вы — надежный, мудрый, волевой человек и настоящий товарищ. Желаю Вам сил, бодрости духа, а также не просто крепкого здоровья, а сильного иммунитета во всех смыслах этого слова!".