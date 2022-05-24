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24 мая 2022, 15:20

Владимиру Загайнову вручили мандат депутата Заксобрания Свердловской области

Владимир Загайнов

27 апреля решением Избиркома вакантный мандат депутата Заксобрания Свердловской области был передан Владимиру Семеновичу Загайнову. Фото: пресс-службе Заксобрания Свердловской области

Сегодня на заседании регионального парламента состоялась церемония вручения депутатского мандата Владимиру Загайнову. Он занял вакантное место депутата Заксобрания Свердловской области, появившееся после досрочного прекращения полномочий Ивана Зайченко.

Владимир Загайнов принес присягу депутата Законодательного собрания. Он изъявил желание работать в составе комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

"Владимир Семенович, мы Вас поздравляем! Желаем успехов в работе на благо жителей Свердловской области и всего самого наилучшего!", – обратилась к Загайнову председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Добавим, депутат от партии "Новые люди" Иван Зайченко, который был избран депутатом в Заксобрание в сентябре 2021 года, заявил об уходе из политики в апреле этого года. Он отмечал, что в нынешней обстановке не видит, "как можно выполнить свои предвыборные обещания и сдержать слово".

Областная газета Свердловской области

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