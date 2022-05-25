Обратный отсчет

Фото: пресс-служба избирательной комиссии Свердловской области

Подготовка к единому дню голосования, 11 сентября 2022 года, идет полным ходом. На вчерашнем заседании члены областной избирательной комиссии приняли важные документы, касающиеся запланированных выборов губернатора.

Это сразу три постановления о порядке выдвижения и регистрации кандидатов, приеме и проверке листов поддержки, а также необходимый перечень и формы документов, которые должны предоставлять участники выборов в избирком.

В марте-апреле уже было принято несколько постановлений по выборам губернатора и депутатов местных дум. Все документы можно увидеть на официальном сайте облизбиркома.

Напомним, выборы губернатора должно назначить Законодательное собрание в предусмотренный законом десятидневный срок, со 2 по 12 июня. Старт местным избирательным кампаниям дадут думы муниципальных образований – с 12 по 22 июня.

Всего в единый день голосования – 2022 местные выборы пройдут в более чем 50 муниципалитетах.

Избирательные кампании начнутся только после публикации соответствующих постановлений, подчеркнули в облизбиркоме. По выборам губернатора документ будет напечатан в «Областной газете».