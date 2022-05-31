Новые лица

Электронное предварительное голосование в Свердловской области прошло без нарушений. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловские избиратели на праймериз «Единой России» в режиме онлайн определили около 140 кандидатов, которые 11 сентября будут представлять партию на выборах депутатов дум в восьми крупных городах области. 70 процентов из них – новички. Теперь «ЕР» предстоит определить своего кандидата на пост губернатора Свердловской области – главу региона также выберут в ближайший Единый день голосования

Праймериз прошли 23–29 мая в городах, где численность избирателей превышает 50 000. Асбесту, Нижнему Тагилу, Новоуральску, Первоуральску, Полевскому, Серову, Сысерти в единый день голосования 11 сентября предстоит избрать новые составы представительных органов власти, в Каменске-Уральском пройдут довыборы в избирательном округе № 20. Пока же избиратели определяли, кто из представителей «Единой России» должен будет представлять партию на выборах. Впервые праймериз депутатов местных дум прошли полностью в онлайн-формате.

Для участия в процедуре зарегистрировалось более 56 тысяч избирателей, в итоге проголосовали 45 тысяч. В среднем явка составила 7 процентов. Самой высокой она оказалась в Асбесте – 8,26 процента от общего числа избирателей (4 359 человек).

– Итоговая явка показывает интерес жителей к партийному отбору кандидатов, – заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Жуков, добавив, что жалоб во время предварительного голосования зафиксировано не было. Отсутствие нарушений в регионе подтвердили и в центральном исполкоме партии. Ознакомиться с результатами можно на сайте pg.er.ru.

Всего были определены 137 кандидатов. Треть из победителей праймериз в Свердловской области являются действующими депутатами (в целом по России этот показатель составил 15 процентов. – Прим. ред.). Есть в числе лидеров голосования и экс-депутат Государственной думы – это директор по персоналу корпорации «Уралвагонзавод» Алексей Балыбердин, который будет бороться за место в Нижнетагильской городской думе.

– У нас будет значительный процент обновления — более 60 процентов. У нас огромное количество молодежи — примерно 40 процентов. Людей, которые прошли через наши образовательные проекты и программы. Они вместе с нами формируют кандидатский корпус профессионалов, которые готовы строить наше будущее, – отметил во время брифинга, посвященного итогам предварительного голосования, замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Помимо «большой восьмерки», выборы 11 сентября пройдут еще в 43 свердловских муниципалитетах. Там кандидатов в депутаты от «Единой России» до 14 июня определят сами члены партии. Главным же событием единого дня голосования в Свердловской области безусловно станут выборы губернатора. Как сообщили «ОГ» в исполкоме «Единой России», сроки проведения праймериз по отбору партийного кандидата на должность главы региона будут определены в ближайшее время.