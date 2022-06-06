Взялись капитально

В перечень работ по капремонту входит: обновление фасада и кровли дома, укрепление фундамента, замена внутренних коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение), ремонт подвалов. Фото: Павел Ворожцов

Областные власти усиливают контроль за региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов. Этим займется созданная в Заксобрании региона рабочая группа под руководством первого вице-спикера Аркадия ЧЕРНЕЦКОГО. Главная проблема, которую предстоит решать депутатам, – как обеспечить реализацию программы в условиях резкого скачка цен на стройматериалы. Подробности – в материале «ОГ».

Депутаты Заксобрания на минувшей неделе утвердили состав рабочей группы, которая системно займется анализом выполнения региональной программы капремонта многоквартирных домов. В нее вошли представители комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике парламента, специалисты областной Счетной палаты и аппарата Уполномоченного по правам человека. Курировать работу группы будет первый заместитель председателя Законодательного собрания Аркадий Чернецкий. Первое заседание пройдет 14 июня.

– К этому времени мы должны получить всю информацию от правительства, Фонда капремонта и прокуратуры о недостатках, выявленных в ходе выполнения программы, о подрядчиках и предполагаемых затратах на 2022 год, о средствах, поступающих от собственников жилых помещений и практике прокурорского надзора в этой сфере, – рассказал «ОГ» председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо.

Оперативное вмешательство

Такое решение стало реакцией на выступление в конце мая на заседании заксобрания областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Глава ведомства сообщил, что с реализацией программы капремонтов могут возникнуть проблемы. Согласно плану, в нынешнем году на ремонт 1 323 многоквартирных домов выделено 9,3 млрд рублей. Но в реальности цена вопроса может оказаться куда выше.

– Цена на утеплители с прошлого года выросла на 80–90 процентов, на шифер – 10–12 процентов, на лакокрасочные изделия – до 12 процентов, на кабель и электротехническую продукцию – 12–15 процентов. Цены на лифты скакнули на 40 процентов, – перечислял депутатам Николай Смирнов. – Резкий рост цен на строительные и горюче-смазочные материалы наверняка отразится на общей стоимости ремонтных работ и предельном объеме их выполнения и, скорее всего, приведет к дополнительному увеличению расходов регионального Фонда капремонта, – отметил он.

Особое беспокойство областных властей вызывают многоквартирные дома со статусом «объект культурного наследия». В программе капремонта 122 таких объекта. В таких случаях к исполнителям работ предъявляются жесткие требования: перед началом работ к обследованию здания нужно обязательно привлекать научных экспертов, вся проектная документация должна проходить госэкспертизу и прочее. В условиях, когда цены на стройматериалы и так высоки, это только усложняет ситуацию, подчеркнул министр.

По итогам его доклада депутаты предложили рассмотреть возможность ежегодного выделения бюджетных субсидий на софинансирование программы капремонта в объеме, необходимом для компенсации удорожания стоимости стройматериалов. А перед этим создать рабочую группу, которая изучит вопрос и определит его «стоимость». Пока же областному Управлению федеральной антимонопольной службы необхдимо усилить контроль за ценами на стройматериалы.

Смотреть на перспективу

Аркадий Чернецкий в разговоре с «ОГ» подчеркнул, что с ростом цен на строительные материалы столкнулись все российские регионы. Но впадать в панику из-за этого не стоит: срыва программы капремонта власти не допустят.

– Отрасль работает в рынке, на ней отражаются малейшие его колебания. Это и валютная ситуация, и дефицит определенных товаров, и удорожание труда. Повышение цен на стройматериалы мы, конечно, прогнозировали, но не настолько. То, что происходит сегодня, – за гранью логических объяснений. Видимо, желание воспользоваться ситуацией и получить прибыль у некоторых производителей доминирует над здравым смыслом. И чем раньше мы включимся в этот процесс, тем быстрее исключим все риски. Для этого и создана рабочая группа, – сказал первый вице-спикер.

Аркадий Чернецкий предложил депутатам запросить у правительства баланс потенциальных доходов и расходов по программе капремонта МКД. Коллеги его поддержали. По итогам изучения документа рабочая группа совместно с областным минфином будет принимать решение об объеме субсидий Фонду капремонта. В соответствии с федеральным законодательством, эта сумма может достигать 30 процентов от стоимости договоров с подрядчиками.

Лидеры и аутсайдеры Минимальный размер взноса на капремонт МКД в Свердловской области сейчас составляет 10 рублей 51 копейку с одного квадратного метра жилого помещения собственника (в прошлом году он был на 40 копеек меньше). По данным регионального Фонда капремонта, в мае уральцам было начислено 46,1 млрд рублей, жители оплатили 42,5 млрд, текущий долг составил 3,6 млрд, уровень собираемости средств – 92,17 процента. Лучше всех оплачивали взносы в Верхней Туре, Нижней Салде, ЗАТО Свободном и поселке Уральском (97–98 процентов). Хуже всех – в Красноуральске, Гарях, Калининском и Дружининском сельских поселениях (77–78 процентов). В Екатеринбурге уровень собираемости средств составил 92,2 процента.

Счет на миллионы В прошлом году региональный Фонд капремонта заключил 339 договоров с подрядными организациями на выполнение работ по капремонту МКД на общую сумму 4,7 млрд рублей. 13 подрядчиков – из Екатеринбурга, Первоуральска, Красноуфимска, Нижней Туры, Кушвы и Красноуральска – заявили об удорожании контрактов из-за роста цен на стройматериалы на общую сумму 21 млн рублей. Официальных данных за этот год пока нет.