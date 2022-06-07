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7 июня 2022, 10:39

Заксобрание Свердловской области назначило выборы губернатора на 11 сентября

знак губернатора

Выдвижение кандидатов стартует на следующий день после опубликования постановления о назначении выборов и завершится в 18:00 22 июля 2022 года. Фото: Павел Ворожцов

На заседании Заксобрания Свердловской области, которое прошло 7 июня, было принято постановление о назначении выборов губернатора в 2022 году. Выдвижение кандидатов стартует на следующий день после опубликования постановления и завершится в 18:00 22 июля 2022 года.

По словам председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной, депутаты Заксобрания должны были определить дату выборов губернатора не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней, до дня голосования.

"Днем голосования на выборах главы региона по федеральному законодательству является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий губернатора. Поэтому на сегодняшнем заседании депутаты решили назначить очередные выборы губернатора Свердловской области на 11 сентября 2022 года. Решение принято единогласно", — передает слова Людмилы Бабушкиной пресс-служба Заксобрания.

В свердловском Избиркоме напоминают, что мероприятия по выдвижению кандидатов на выборы губернатора должны проходить строго в рамках этапа выдвижения. При этом в Избирательную комиссию Свердловской области должно быть направлено извещение о проведении такого мероприятия.

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Областная газета Свердловской области

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