Евгений Куйвашев и Дмитрий Жуков идут на губернаторские праймериз "ЕР"

Выявление победителя и его выдвижение в качестве кандидата от партии на выборы состоятся 14 июня. Фото: Алексей Куниолов/Галина Соловьева

Определены участники предварительного голосования партии "Единая Россия" к выборам губернатора Свердловской области. В их числе действующий глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и депутат регионального Заксобрания Дмитрий Жуков.

Обе кандидатуры поддержаны единогласно. Теперь им предстоит встретиться с секретарями первичных и местных отделений. Это обязательный этап личного общения кандидатов с партийцами и презентации их программ перед внутрипартийным голосованием, рассказали в пресс-службе "ЕР".

Выявление победителя и его выдвижение в качестве кандидата от партии на выборы состоятся 14 июня.

Отмечается, что включить в список участников губернатора, секретаря реготделения партии Евгения Куйвашева предложила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

"За эти десять лет работы губернатором Евгений Владимирович многое сделал для социально-экономического развития региона, и самое главное — Свердловская область приобрела статус одного из регионов-лидеров среди субъектов РФ. В этот период уделялось огромное внимание формированию благоприятного инвестиционного климата, совершенствованию инфраструктуры, реализации проектов промышленного, сельскохозяйственного производства. Депутаты Законодательного собрания доверяют Евгению Владимировичу. Мы уверены, что его профессионализм и опыт позволят нам вместе в дальнейшем реализовать многое для развития Свердловской области в интересах жителей нашего региона", — сказала она.

Напомним, в начале недели президиум Генсовета партии в Москве поддержал и предложил свердловским партийцам кандидатуру Евгения Куйвашева. Решение было принято после общения губернатора, секретаря реготделения "ЕР" с председателем партии Дмитрием Медведевым.

Второго участника — Дмитрия Жукова — предложил вице-губернатор Среднего Урала Олег Чемезов.

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