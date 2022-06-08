2 477 избирательных участков откроют для проведения выборов губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский избирком утвердил единую нумерацию избирательных участков при проведении выборов на территории региона.

По данным облизбиркома, процесс голосования и подсчета голосов будут осуществлять 2 477 участковых избирательных комиссии вместо 2 486. Упразднено 19 избирательных участков, вновь образовано — 10.

"Изменения носят плановый характер и оптимизируют работу. Избиратели, которые раньше голосовали на ликвидированных участках, будут голосовать на ближайших участках", — говорится в сообщении.

Ранее свердловский избирком рассказал, какая поддержка потребуется кандидатам на выборах главы Среднего Урала.

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