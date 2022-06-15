Первый пошел

Фото: Полина Зиновьева

Евгений Куйвашев вчера принес в Свердловский избирком пакет документов для выдвижения кандидатом в губернаторы. На выборы, которые состоятся 11 сентября, он идет от «Единой России». Остальные партии еще определяются со своими выдвиженцами.

Евгений Куйвашев стал кандидатом в губернаторы от «Единой России», победив во внутрипартийных праймериз, итоги которых были подведены позавчера (см. «ОГ» от 15.06.2020. – Прим.ред). Вчера он лично принес в избирком согласованное в центральном политсовете «Единой России» решение о своем выдвижении. Глава комиссии Елена Клименко изучила документ, удостоверяющий личность кандидата, затем справку с места работы Евгения Куйвашева. За последние 10 лет в ней ничего не изменилось – лидер свердловских единороссов трудится губернатором Свердловской области. Также были предоставлены справка о доходах кандидата и диплом о профессиональном образовании.

После завершения процедуры приема документов первому кандидату вручили Избирательный кодекс. «Выборы — это всегда значимый этап. И это определенная черта, которую нужно подвести под тем, что сделано. Поэтому, конечно, волнительно», — поделился впечатлениями Евгений Куйвашев.

Жители Свердловской области изберут главу региона в Единый день голосования 11 сентября. Как сообщили в облизбиркоме, в ближайшее время со своими претендентами на должность губернатора определятся другие партии. Последний день подачи документов на выдвижение – 22 июля.

– Как только претендент заходит в избирком и предоставляет документы, а мы их подтверждаем, он получает статус выдвинутого кандидата и с этого момента может начинать агитацию. Статус выдвинутого кандидата для нас, для всех избирателей Свердловской области заключается в том, что нам понятно намерение кандидата участвовать в избирательной компании. Но есть еще один этап. Кандидаты обязаны собрать так называемые листы поддержки депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципалитетов. Необходимый минимум – 121 подпись. На основании этих документов с 17 по 27 июля кандидаты должны пройти процедуру регистрации и стать уже зарегистрированными кандидатами или же – другой вариант – получить отказ в регистрации, – объясняет председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

Имена всех прошедших процедуру регистрации кандидатов станут известны не позднее 5 августа, сообщила «ОГ» Елена Клименко. С этого времени начнется основной этап предвыборной борьбы за пост главы региона.