В рамках закона

Фото: Полина Зиновьева

Предстоящий в сентябре Единый день голосования станет для Свердловской области рекордным по числу одновременно проходящих выборов. Об этом шла речь на вчерашнем круглом столе в областной Общественной палате с участием экспертов и представителей облизбиркома. Для того, чтобы процедура волеизъявления прошла с соблюдением всех норм и правил, в регионе заработает Центр общественного наблюдения

Вместе с выборами губернатора в Единый день голосования в Свердловской области состоится 55 избирательных кампаний. В том числе, депутатов местных дум будут избирать жители таких крупных городов, как Нижний Тагил, Первоуральск, Асбест, Сухой Лог, Богданович, Полевской, Серов.

- Сложность, прежде всего, в количестве. По выборам депутатов местных дум будет замещаться 799 мандатов – это очередные выборы и еще 3 мандата – это дополнительные выборы. Итого – 802 мандата. Сколько будет кандидатов, сложно предугадать. Это огромная работа, достаточно сложная. Но организаторам выборов она знакома, поэтому мы уверены, что выборы пройдут строго с соблюдением закона, – подчеркнула член облизбиркома Анна Абсалямова.

Чтобы обеспечить легитимность, в Свердловской области откроют Центр общественного наблюдения. В прошлом году он был признан ЦИК одним из лучших в стране:

- Эту планку надо поддерживать. Сейчас важнейшая задача – провести выборы высшего должностного лица на высоком организационном уровне, обеспечить гласность, открытость, строгое соблюдение закона на всех этапах избирательной кампании. Один из важнейших вопросов, который стоит перед любыми выборами – их легитимность, – отметил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

По его словам, главная задача сейчас – подготовка наблюдателей. В ближайшее время соглашения об этом Общественная палата и облизбирком подпишут с политическими партиями, студенческими, профсоюзными и другими организациями.

Особенность предстоящей кампании еще и в том, что сейчас на политической арене происходит мощная перезагрузка, считает руководитель Экспертного Клуба Свердловской области, профессор кафедры политических наук УрФУ Анатолий Гагарин:

– Все те, кто раньше, как говорит молодежь, «хайповал» на каких-то отрицательных моментах, они или уже покинули пределы нашего региона, или сейчас находятся в состоянии некоторой депрессии. Потому что их уже вряд ли кто-то поддержит на выборах, по крайней мере, в той массе, на которую они рассчитывали, и это создает вызовы, чтобы правильно сформулировать позитивную повестку и сделать так, чтобы она была понятна для избирателей.

Напомним, в этом году свердловские избиратели смогут проголосовать привычными способами: на избирательных участках, или на дому (при подаче в комиссию соответствующего заявления). Кроме того, на выборах губернатора будет действовать механизм «Мобильный избиратель» – он предусматривает голосование по месту нахождения, на любом избирателем участке, но в пределах Свердловской области. Дистанционное электронное голосование в сентябре 2022 года в регионе применяться не будет.