Реготделение партии "Справедливая Россия — За правду" выбрало кандидата на выборы главы Среднего Урала

Делегаты от местных отделений путем тайного голосования единогласно выбрали депутата Госдумы РФ и руководителя реготделения Андрея Кузнецова. Фото: сайт реготделения партии "Справедливая Россия — За правду"

В Свердловской области прошла конференция регионального отделения партии "Справедливая Россия — За правду", на которой рассматривался вопрос избрания кандидата на выборы губернатора области. Делегаты от местных отделений путем тайного голосования единогласно выбрали депутата Госдумы РФ и руководителя реготделения Андрея Кузнецова.

Избранный кандидат поблагодарил коллег за доверие и отметил, что участие в губернаторских выборах является одним из сильнейших инструментов влияния на социально-экономическую и политическую ситуацию.

"Мы знаем, что делать, у нас есть четкая программа, и мы сделаем все возможное, чтобы воплотить ее в жизнь", — заявил Андрей Кузнецов.

Досье Андрей Кузнецов родился в 1972 году в поселке Ис города Нижняя Тура. В 1994 году закончил факультет журналистики УрФУ по специальности "Журналистика". С 1993 по 2003 годы работал в СМИ Екатеринбурга, известен как ведущий еженедельных аналитических общественно-политических телепрограмм. Следующие 9 лет он работал исполнительным директором Уральского института прикладной политики и экономики, а затем перешел на должность первого заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области. С 2013 по 2017 годы Андрей Кузнецов был советником председателя партии "Справедливая Россия", после — советником руководителя партии в Госдуме и заместителем руководителя аппарата фракции в Госдуме.

Напомним, что 14 июня на XXXIX Конференции регионального отделения "Единой России" партийцы определили кандидата от партии на выборы губернатора Свердловской области. Им стал действующий глава региона Евгений Куйвашев. Вчера он подал в Избирательную комиссию региона документы на участие в выборах.