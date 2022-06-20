Голосование на выборах губернатора Свердловской области будет длиться один день

На выборах регионального уровня избирательные комиссии субъектов РФ самостоятельно определяют длительность голосования. Фото: пресс-служба избиркома Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области приняла решение о проведении голосования на выборах губернатора в течение одного дня, 11 сентября 2022 года. На выборах регионального уровня избирательные комиссии субъектов РФ самостоятельно определяют длительность голосования — либо однодневный формат, либо многодневный.

Для многодневного голосования — 10 и 11 сентября или 9, 10 и 11 сентября — требуется принятие соответствующего постановления. Сделать это комиссия вправе в течение 10 дней с опубликования постановления о назначении выборов — в Свердловской области этот срок истекает сегодня, 20 июня.

"Мы понимаем ответственность этого решения, видим опыт коллег из других регионов. Общего подхода нет, каждая региональная избирательная комиссия исходит из суммы факторов, существующих в конкретной области, республике, крае. Обсуждение вопроса о днях голосования продолжалось до сегодняшнего утра. Исходя из стабильной эпидемиологической ситуации, мнений организаторов выборов, учитывая оценки экспертов, члены облизбиркома посчитали возможным провести голосование 11 сентября, в один день", — сказала председатель избиркома Свердловской области Елена Клименко.

Голосование 11 сентября 2022 года пройдет с 08:00 до 20:00. Точно так же, как на голосовании в 2017 году, для избирателей, которые не смогут в этот день прибыть на избирательные участки по месту жительства, будут применены два механизма:

на выборах губернатора используется механизм "Мобильный избиратель": с 27 июля ТИКи, портал госуслуг, МФЦ будут принимать заявления о голосовании по месту нахождения на выбранном участке в пределах Свердловской области;

на местных выборах (депутатов дум и глав муниципальных образований) будет возможность досрочного голосования на избирательном участке по месту регистрации с 31 августа до 10 сентября 2022 года.

Для избирателей, которые 11 сентября 2022 года по уважительным причинам не смогут прибыть на участки, предусмотрена возможность голосования вне помещения — на дому, по месту регистрации. Для этого до 14:00 11 сентября необходимо подать заявление в УИК.

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