Премьер-министр РФ встретился с губернатором Свердловской области

В ходе беседы губернатор доложил премьер-министру о реализации важнейших для Среднего Урала проектов. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня, 4 июля, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с председателем правительства России. Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург, чтобы посетить ИННОПРОМ.

Премьер-министр подчеркнул, что значимое для всей страны мероприятие в очередной раз проходит в уральской столице. Эта площадка, по его словам, выбрана неслучайно, поскольку предприятия, работающие в Свердловской области, вносят значимый вклад, в первую очередь, в развитие собственных производств в стране.

"Ваш регион по поручению президента активно использует новый инструмент — это инфраструктурные бюджетные кредиты. И порядка 5 млрд рублей на этот год запланировано у вас", — добавил Михаил Мишустин.

В ходе беседы губернатор доложил главе кабмина о реализации важнейших для Среднего Урала проектов: строительстве ЕКАД, возведении студенческого кампуса УрФУ и планах по запуску программы поддержки студенчества. Отчитался и о социально-экономическом положении региона.

"В сентябре мы запустили рабочее движение по ЕКАД от жилого района Солнечный на Полевском тракте до Челябинского тракта. Также завершим реконструкцию от Челябинского тракта до Тюменского. Вместе с тем мы движемся дальше, и в 2023 году, после окончания проектирования, выйдем на северную часть полукольца", — заявил глава региона. По его словам, благодаря поддержке правительства за 2021 год было отремонтировано и построено более 240 километров дорог. Ведется реализация проекта Москва — Казань — Екатеринбург.

В свою очередь Михаил Мишустин заявил: Федерация поддержит опережающее строительство трассы М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. "Я думаю, что в ближайшее время и наши коллеги из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, [которые находятся] в полном контакте с вами, будут смотреть, как продвигается строительство", — отметил он.

Отдельной темой разговора стала поддержка студенческого сообщества в области, в том числе строительство кампусов УрФУ. Губернатор также доложил о развитии Уральского завода гражданской авиации, который получил одобрение на инфраструктурный кредит.