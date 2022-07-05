Глава Среднего Урала провел ряд встреч на ИННОПРОМе

Фото: департамент информполитики Свердловской области

На площадке XII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел переговоры с представителями Республик Беларусь и Казахстан, а также Армении.

Во время встречи с белорусским послом, вице-премьером правительства страны по сотрудничеству с Россией Владимиром Семашко и министром промышленности республики Петром Пархомчиком стороны подтвердили общий курс на развитие кооперационных проектов в экономике, увеличение товарооборота, импортозамещение.

"Главным направлением сотрудничества для нас остается развитие промышленной кооперации, организация поставок белорусской техники предприятиям горно-металлургического комплекса, коммунальной техники, лифтового оборудования для городского хозяйства. Активно развивается взаимодействие в сфере энергетики", — отметил глава Среднего Урала.

Кстати, по итогам 2021 года взаимный товарооборот области с Республикой Беларусь достиг самого высокого показателя за последние 5 лет. Его объем по сравнению с 2020 годом вырос на 61,4% и составил 472 млн долларов США, при этом экспорт увеличился на 71,5%, а импорт — на 42,7%.

Рабочее совещание губернатор также провел с министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Маратом Карабаевым. Глава региона озвучил ряд новых предложений по сотрудничеству. Речь, в частности, шла об инновациях в промышленности, агропроме, информационных технологиях.

Для продолжения диалога делегацию Свердловской области пригласили на "Неделю обрабатывающей промышленности", которая пройдет в Нур-Султане осенью. Также предложено организовать обмен деловыми миссиями с посещением предприятий, чтобы лучше оценить потенциал сотрудничества и выработать конкретные решения.

По товарообороту Казахстан занимает первое место среди стран СНГ и второе среди всех стран-контрагентов региона. По итогам 2021 года товарооборот превысил 1,5 млрд долларов США.

Кроме того, в рамках ИННОПРОМа состоялись переговоры главы региона с министром экономики Армении Ваганом Керобяном. Стороны обсудили динамику развития сотрудничества, наиболее перспективные сферы партнерства, а также инструменты для поддержки предпринимателей.

"Республику Армения и Свердловскую область связывают крепкие экономические, культурные, исторические связи. Соглашение (подписанное год назад на платформе ИННОПРОМа — Прим. ред.) придало мощный импульс нашей торговле: по итогам 2021 года зафиксирован рост взаимного товарооборота почти на 25%, экспорт вырос в 1,6 раза. Эту позитивную динамику мы хотим сохранить в будущем", — подчеркнул губернатор.

Добавим, в настоящее время Средний Урал поставляет в Армению продукцию машиностроительной, металлургической, химической промышленности. Основную долю импорта в регион занимает продовольствие (порядка 50%).