Свердловский губернатор обсудил сотрудничество с делегацией из Турции

Стороны договорились продолжить обмен миссиями. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с замминистра промышленности и технологий Турции Хасаном Бюйюкдеде сотрудничество в области производства мебели. Речь об этом шла на ИННОПРОМе.

"Мы заинтересованы в привлечении на территорию Свердловской области инновационных, наукоемких производств и готовы предложить турецким инвесторам благоприятные условия для размещения мощностей", — сказал губернатор. В свою очередь господин Бюйюкдеде заявил о готовности Турции к расширению сфер сотрудничества.

Иностранный гость также поделился впечатлениями от ИННОПРОМа. "Это потрясающая выставка. В таком, казалось бы, компактном помещении можно увидеть большое количество продукции. Я сам промышленник, инженер, мне интересны все направления. Мы уже посетили ряд предприятий, продукция которых нам нужна — речь идет о стали. У нас также есть потребность в титане. Нам также интересна деревообработка. Турция — это мебельный рай", — отметил он.

Хасан Бюйюкдеде предложил рассмотреть возможность открытия мебельного производства на территории Турции либо Среднего Урала. Стороны договорились продолжить обмен миссиями, сообщает областной департамент информполитики.

Добавим, в прошлом году по сравнению с предыдущим периодом оборот торговли региона с Турцией вырос на 60% в основном за счет роста экспорта и составил 812 млн долларов США — это 5 место в списке стран-торговых партнеров региона.

О других встречах, которые провел глава Среднего Урала на ИННОПРОМе, читайте тут.