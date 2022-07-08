Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
8 июля 2022, 13:42

Губернатор Свердловской области анонсировал запуск движения по мосту через Тагильский пруд

  Влад Гашенко
Объявил о запуске движения

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о запуске движения по мосту через Тагильский пруд. Фото: ООО "АльмакорГруп"

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал запуск движения по мосту через Тагильский пруд. Объект планируют открыть уже в следующем месяце.

"Подходит к завершению наш грандиозный проект стоимостью почти пять миллиардов рублей в Нижнем Тагиле — строительство моста через городской пруд. Планируется, что его откроют 12 августа — в день 300-летия города", — сообщил глава региона.

Протяженность моста составит 434 метров, ширина – 24,8 метров. По нему пройдут четыре полосы движения, тротуары, напоминает департамент информполитики Свердловской области.

Мост соединит два крупных района Нижнего Тагила — Дзержинский и Тагилстроевский, а также Северное шоссе и Гальяно-Горбуновский массив. Это позволит жителям города быстрее добираться по объездной дороге из одного района в другой. Также новая магистраль выведет крупногабаритный транспорт с центральных улиц Нижнего Тагила.

Отметим, что мост строится в рамках трехстороннего соглашения между правительством региона, муниципалитетом и градообразующим предприятием ЕВРАЗ НТМК. Как отмечалось ранее, это пример государственно-частного партнерства при решении задач социально-экономического развития региона.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.07.2022, 23:07 / Спорт
Магомед Курбанов: "Тим Цзю, хватит бегать. Давай устроим мегабой"
09.07.2022, 22:09 / Спорт
Магомед Курбанов победил экс-чемпиона мира по боксу Патрика Тейшейру
09.07.2022, 18:19 / Общество
В Богдановиче появился Дом культуры почти за 50 млн рублей
09.07.2022, 18:09 / Спорт
"Урал" и "Крылья Советов" сыграли футбольный матч из трех таймов
09.07.2022, 17:50 / Общество
Сергей Прокопьев готовится к выходу в открытый космос. Фото