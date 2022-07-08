Губернатор Свердловской области анонсировал запуск движения по мосту через Тагильский пруд

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о запуске движения по мосту через Тагильский пруд. Фото: ООО "АльмакорГруп"

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал запуск движения по мосту через Тагильский пруд. Объект планируют открыть уже в следующем месяце.

"Подходит к завершению наш грандиозный проект стоимостью почти пять миллиардов рублей в Нижнем Тагиле — строительство моста через городской пруд. Планируется, что его откроют 12 августа — в день 300-летия города", — сообщил глава региона.

Протяженность моста составит 434 метров, ширина – 24,8 метров. По нему пройдут четыре полосы движения, тротуары, напоминает департамент информполитики Свердловской области.

Мост соединит два крупных района Нижнего Тагила — Дзержинский и Тагилстроевский, а также Северное шоссе и Гальяно-Горбуновский массив. Это позволит жителям города быстрее добираться по объездной дороге из одного района в другой. Также новая магистраль выведет крупногабаритный транспорт с центральных улиц Нижнего Тагила.

Отметим, что мост строится в рамках трехстороннего соглашения между правительством региона, муниципалитетом и градообразующим предприятием ЕВРАЗ НТМК. Как отмечалось ранее, это пример государственно-частного партнерства при решении задач социально-экономического развития региона.