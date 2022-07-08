Губернатор Свердловской области анонсировал запуск движения по мосту через Тагильский пруд

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал запуск движения по мосту через Тагильский пруд. Объект планируют открыть уже в следующем месяце.
"Подходит к завершению наш грандиозный проект стоимостью почти пять миллиардов рублей в Нижнем Тагиле — строительство моста через городской пруд. Планируется, что его откроют 12 августа — в день 300-летия города", — сообщил глава региона.
Протяженность моста составит 434 метров, ширина – 24,8 метров. По нему пройдут четыре полосы движения, тротуары, напоминает департамент информполитики Свердловской области.
Мост соединит два крупных района Нижнего Тагила — Дзержинский и Тагилстроевский, а также Северное шоссе и Гальяно-Горбуновский массив. Это позволит жителям города быстрее добираться по объездной дороге из одного района в другой. Также новая магистраль выведет крупногабаритный транспорт с центральных улиц Нижнего Тагила.
Отметим, что мост строится в рамках трехстороннего соглашения между правительством региона, муниципалитетом и градообразующим предприятием ЕВРАЗ НТМК. Как отмечалось ранее, это пример государственно-частного партнерства при решении задач социально-экономического развития региона.