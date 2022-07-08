Начальник свердловского главка МВД проверил работу полицейских на родине первого президента РФ

Талицкие стражи порядка в отчетном периоде добились снижения числа криминальных эпизодов. Фото: Валерий Горелых

Начальник свердловского главка МВД Александр Мешков с рабочим визитом посетил полицию Талицы, в состав которой входит село Бутка — родина первого президента России. На встрече он подвел итоги работы правоохранителей в первом полугодии 2022 года.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, талицкие стражи порядка в отчетном периоде добились снижения числа криминальных эпизодов на 3,1% (317), в том числе тяжких и особо тяжких составов (-36,1%; 39). Всего раскрыто 252 преступления.

Во время встречи обсуждались проблемные вопросы. Например, речь шла о том, что нужно активизировать меры по противодействию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, нарушения миграционного законодательства, девиантного поведения трудных подростков и лиц, состоящих на учете. Сфокусировано внимание на дорожной ситуации Талицкого городского округа, где за отчетный период произошло 16 ДТП, в которых погибли три человека, в том числе один ребенок, 13 граждан получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, начальник свердловского главка МВД Александр Мешков поддержал идею о выделении финансирования для оборудования дополнительными системами видеонаблюдения учебных заведений и наиболее криминогенных улиц города. По его мнению, это может реально повлиять в лучшую сторону на уровень преступности.