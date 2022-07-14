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14 июля 2022, 11:10

Атомные города Среднего Урала получат 450 миллионов рублей

  Влад Гашенко
"Атомные" города

Деньги направят на строительство и ремонт дорог и объектов социальной сферы. Фото: Алексей Кунилов

Атомные города Свердловской области получат на ремонт дорог и школ 450 миллионов рублей. Средства были распределены на сегодняшнем заседании кабинета министров под руководством губернатора Свердловской области.

Деньги были выделены в рамках соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией "Росатом" и правительством региона. По 150 миллионов рублей на обустройство инфраструктуры получат Заречный, Новоуральск и Лесной, сообщает департамент информполитики региона.

В Заречном продолжат строить городские дороги и индустриальный парк, в Лесном — жилой дом на улице Дзержинского и в Новоуральске будут ремонтировать дороги и объекты социальной сферы.

"Партнерские отношения между "Росатомом" и нашим регионом напрямую отражаются на социально-экономической ситуации в "атомградах", создании и развитии инфраструктуры, повышении качества жизни в этих территориях", — отметила исполняющая обязанности министра финансов Свердловской области Светлана Климук.

Напомним, поддержка атомных городов в Свердловской области началась в 2011 году, когда региональное правительство подписало соглашение с госкорпорацией "Росатом".

Областная газета Свердловской области

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