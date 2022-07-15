Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с молодыми металлургами развитие Нижнего Тагила

Участие во встрече с губернатором Евгением Куйвашевым (справа) приняли 15 молодых металлургов. В неформальной обстановке они смогли задать волнующие вопросы. Фото: Полина Зиновьева

Вчера, в преддверии Дня металлурга и 300-летия Нижнего Тагила, губернатор Евгений КУЙВАШЕВ побывал в городе с рабочей поездкой. Глава региона встретился с молодыми специалистами Нижнетагильского металлургического завода (ЕВРАЗ НТМК). Разговор шел об укреплении позиций региона и развитии «второй столицы области».

Тон беседе задал первый вопрос, заданный слесарем-ремонтником Александром Черкащенко: «Что нужно сделать, чтобы молодые люди не стремились уезжать из таких промышленных городов, как Нижний Тагил, в столичные мегаполисы?»

Евгений Куйвашев ответил, что главный капитал городов – не заводы, а люди. Именно поэтому так много внимания уделяется благоустройству городских пространств, решению вопросов с экологией, строительству:

– Должна быть достойная зарплата, охрана труда, корпоративная работа. Но самое важное – то, как создается качество жизни вокруг человека. Получение достойного образования, благоустроенные парки, скверы и дворы. Отремонтированные дороги, качественное медицинское обслуживание. Когда решается весь этот комплекс вопросов, тогда из города незачем уезжать, — сказал глава региона.

Нижний Тагил, по словам губернатора, уже перестал быть только промышленным центром. По качеству жизни «вторая столица области» может составить конкуренцию городам-миллионникам. Муниципалитет участвует во всех областных и федеральных программах, а его финансирование ежегодно увеличивается. Только в рамках трехстороннего соглашения между правительством региона, администрацией города и компанией ЕВРАЗ, подписанного на ИННОПРОМе, в развитие социальной сферы будет дополнительно вложено свыше четырех миллиардов рублей.

В списке первоочередных проектов – завершение строительства моста через Нижнетагильский пруд и путепровода на улице Циолковского (его обещают сдать ко дню 300-летия Нижнего Тагила), реконструкция плотины около завода-музея и реставрация комплекса зданий заводоуправления Демидовых. Празднование юбилея города будет проходить три дня – с 12 по 14 августа.

На встрече разговор шел и о подготовке профессиональных кадров. Губернатор рассказал молодым людям о реализации программы «Уральская инженерная школа» и анонсировал запуск регионального проекта «Кампус», который предусматривает помощь студентам.

В ходе разговора губернатор также подчеркнул, что Свердловская область много лет укрепляла свои позиции в промышленности. Запас прочности помог пройти сложный период пандемии, поможет преодолеть и текущие экономические трудности. Об этом говорят и цифры: зарплаты на промпредприятиях на 12% выше среднеобластных, только с начала кризисного года в области открылись восемь новых производств. Сейчас логистика быстро переориентируется на восток, в результате объем отгруженной промышленной продукции за первые четыре месяца этого года превысил 1,1 триллиона рублей, что на четверть больше чем годом ранее.