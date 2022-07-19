Свердловский избирком заключил соглашение о сотрудничестве с региональным МФЦ

Елена Клименко и Анастасия Девятых подписали соглашение о сотрудничестве свердловского избиркома и МФЦ

Руководитель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко и директор регионального Многофункционального центра (МФЦ) Анастасия Девятых подписали соглашение о взаимодействии на выборах главы Среднего Урала. Жители смогут заранее подать заявление, чтобы получить возможность проголосовать на удобном для них избирательном участке.

Соглашение предусматривает помощь в информировании избирателей о выборах губернатора региона и взаимодействие в системе "Мобильный избиратель". Жители Свердловской области, которые по тем или иным причинам в день голосования будут находиться не по месту постоянного проживания, теперь смогут подать заявление с просьбой прикрепиться к другому.

"С 27 июля по 7 сентября жители Свердловской области получат возможность оформить заявление в МФЦ. Оно позволит выбрать для голосования удобный участок. Услугой может воспользоваться каждый избиратель с местной пропиской. В 2017 году мы были одним из первых субъектов, где запустили пилотный проект "Мобильного избирателя", а сейчас эта система применяется по всей России", – рассказала руководитель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

Подать заявление можно через: официальный сайт mfc66.ru;

мобильное приложение "Вне очереди";

любой офис МФЦ;

колл-центр (343) 273-00-08;

"Через мобильное приложение и сайт можно будет записаться на услугу "Мобильный избиратель" в круглосуточном режиме. Работа онлайн-сервисов ежегодно улучшается. Само оказание услуги проходит очень быстро – в течение 10 минут. Что касается личного посещения – заявления будут принимать во всех 124 офисах Многофункционального центра Свердловской области", – уточнила директор регионального МФЦ Анастасия Девятых.

Заявления также будут принимать на Едином портале государственных услуг и в территориальных избирательных комиссиях. А с 30 августа прием начнется и в участковых избиркомах.

Взаимодействие избиркома и МФЦ во время избирательных кампаний необходимо, в первую очередь, для удобства граждан. Раньше для голосования на чужом участке необходимо было лично посетить офис МФЦ, написать заявление, получить квиток, с которым затем идти на избирательный участок. Сейчас свердловские избиратели лишь оформляют заявление. Остальное выполняют стороны соглашения.

К предстоящим выборам в Свердловской области избирательная комиссия уже подписала соглашения с Общественной палатой о подготовке наблюдателей. В ближайшее время планируется заключить еще одно — с уполномоченным по правам человека.