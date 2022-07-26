Свердловское Заксобрание проведет последнее пленарное заседание весенней сессии

В повестке сегодняшнего заседания 27 вопросов. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 26 июля, состоится очередное заседание Законодательного собрания Свердловской области. Оно станет последним в этой сессии. Депутаты рассмотрят 27 вопросов.

О трех из них рассказала председатель регионального парламента Людмила Бабушкина в личном telegram-канале. Самый главный, по ее словам, законопроект по поддержке детей из ДНР и ЛНР.

"Их бесплатно будут кормить в школах и колледжах в следующем учебном году. Также ребят, которые учатся на бюджетных местах, обеспечат одеждой, обувью. Но можно выбрать и вариант получения денег, чтобы купить эти вещи", — сказала она.

Кроме того, речь пойдет о создании российских аналогов Google Play и AppStore. И создании территориального избиркома в Академическом. Подробно с проектом повестки можно ознакомиться здесь.