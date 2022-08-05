Пятеро на старте

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко: «Нынешние выборы будут конкурентными». Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале вчера завершился этап регистрации кандидатов на выборах главы региона. В них примут участие пять кандидатов от партийных объединений. С 13 августа они могут начать агитационную кампанию в СМИ.

В единый день голосования 11 сентября свердловчанам предстоит избрать губернатора, в 53 муниципалитетах пройдут выборы и довыборы депутатов и в одном сельском поселении – выборы главы.

Накануне облизбирком завершил этап регистрации кандидатов на выборах главы региона. Их будет пятеро, все выдвинуты партийными объединениями: Александр Демин («Новые люди»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия – патриоты – за правду»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Евгений Куйвашев («Единая Россия»). С 13 августа стартует агитационная кампания в средствах массовой информации.

– Выборы пройдут в один день, досрочного голосования не будет. Тем, кто не сможет прийти на избирательный участок, нужно подать заявление на голосование на дому. Это можно сделать с 1 сентября до 14 часов 11 сентября как в письменной, так и в устной форме, позвонив по телефону в территориальную или участковую избирательную комиссию, – рассказала вчера на пресс-конференции председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

Жители региона могут выбрать для голосования на выборах губернатора любой удобный участок в пределах области. Сделать это можно с помощью механизма «Мобильный избиратель» (подробнее см. во врезке – Прим. ред.).

Облизбирком внимательно отслеживает и ситуацию с коронавирусом. На данный момент масочный режим в области не действует, поэтому пока масками будут обеспечивать только тех, кто будет работать на избирательных участках. Для избирателей будет организована обработка рук антисептиком, а также предложены индивидуальные ручки для заполнения бюллетеней.

«Мобильный избиратель» — механизм, позволяющий гражданину проголосовать на любом удобном ему избирательном участке. Впервые был применен в России, в том числе в Свердловской области, в 2017 году, заменив открепительные удостоверения. В этом году заявления о смене избирательного участка свердловчане могут подавать до 7 сентября включительно. Уже сейчас это можно сделать дистанционно, через портал «Госуслуги», либо лично, в территориальных избирательных комиссиях или в МФЦ. А с 31 августа – и в участковых избирательных комиссиях.

СПРАВКА 8–800–250-10–17 – телефон «горячей линии» облизбиркома, по которому можно задать вопрос, получить консультацию. График работы: в будни – с 9 до 18 часов, в выходные – с 10 до 16 часов.