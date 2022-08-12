Выбор – есть

Смена избирательного участка в МФЦ заняла у Алисы Абсалямовой всего 5 минут. Фото: Полина Зиновьева

В преддверии единого дня голосования, который пройдет 11 сентября, уже порядка 2,5 тысячи жителей Свердловской области воспользовались механизмом «Мобильный избиратель», дающим возможность выбрать для себя наиболее подходящий избирательный участок. Процедура смены адреса волеизъявления, в зависимости от способа обращения, занимает от двух до пяти минут.

Воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» жители региона могут до 7 сентября. Заявление можно подать на Едином портале государственных услуг, в МФЦ и в территориальных избирательных комиссиях. По данным регионального избиркома, так поступили уже порядка 2,5 тысячи свердловчан.

– Я прописана в Екатеринбурге, но в день выборов буду в отпуске, в селе Чусовое. Недавно я узнала, что могу изменить место голосования на более удобное для себя на портале Госуслуги, и воспользовалась этой процедурой. Она заняла буквально пару минут, – рассказывает жительница Екатеринбурга Елена Красилова.

Екатеринбурженка Алиса Абсалямова обратилась в МФЦ с заявлением об изменении адреса голосования. Однако в день выборов она будет находиться на работе в центре города, добраться до избирательного участка по прописке – на Уралмаш – попросту не успеет. Поэтому Алиса приняла решение сменить место голосования в МФЦ:

– Я решила оформить заявление через МФЦ, потому что здесь все доступно объясняют и можно задать вопросы лично специалисту. При подаче заявления сотрудник МФЦ спросил, где я буду находиться, и посоветовал участок, расположенный ближе всего. Теперь 11 сентября меня будут ждать в гимназии №5, рядом с моей работой, – рассказала Алиса Абсалямова.

Записаться на подачу заявления в МФЦ можно на официальном сайте mfc66.ru, в мобильном приложении «ВнеОчереди» или по телефону 8 (343) 273–00–08.

– Для смены места голосования можно обратиться в любое наше отделение. Главное, прийти с паспортом и быть прописанным в Свердловской области, – поясняет главный специалист отдела методологии и стандартизации услуг МФЦ Свердловской области Алёна Корчига.

Справка​​​​​ «Мобильный избиратель» – механизм, позволяющий гражданину проголосовать на любом, удобном ему избирательном участке. Впервые был применен в России, в том числе в Свердловской области, в 2017 году, и заменил открепительные удостоверения. В данный момент действует на выборах губернатора.