С высшей степенью защиты

Бюллетени подписала в печать председатель облизбиркома Елена Клименко. Фото: Полина Зиновьева

Избирательная комиссия Свердловской области вчера приступила к изготовлению бюллетеней для выборов главы региона. Тираж подписала председатель облизбиркома Елена КЛИМЕНКО. На каждый бланк нанесен специальный рисунок – сетка зеленого цвета, которая позволяет отличить их от поддельных.

– Зеленая сетка воспроизводит рисунок, который невозможно повторить, он индивидуален при использовании каждой партии, – рассказала Елена Клименко.

Всего к Единому дню голосования 11 сентября будет напечатано около трех миллионов бюллетеней, их общий вес составит порядка 14 тонн. Бюллетени выпускают в двух вариантах. Большинство – 2,1 млн, с местом для печати участковой избирательной комиссии – предназначены для голосования на участках, где не будет проводиться электронный подсчет. Еще 740 тысяч экземпляров изготовят со специальной рамкой, чтобы они считывались комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБами). Они будут использованы на 382 участках в Верх-Исетском, Железнодорожном и Ленинском районах Екатеринбурга, а также в Нижнем Тагиле, Новоуральске и Полевском.

Все бюллетени содержат идентичный текст: пять фамилий зарегистрированных кандидатов, расположенные в алфавитном порядке, и сведениях о них. Сотрудники типографии проверяют, чтобы на листах не было дефектов. При обнаружении брака такие бюллетени утилизируются. Закончить печать всего тиража планируется через неделю.

Каждая партия бюллетеней уникальна за счет неповторимого зеленого узора. Фото: Полина Зиновьева