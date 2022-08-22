Вчера в Екатеринбург с рабочим визитом прибыла член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Людмила МАРКИНА. В первый день поездки она посетила модельный избирательный участок в Доме журналистов и площадку, на которой на выборах будет работать Центр общественного наблюдения.

Учебный класс

В Доме журналистов председатель Облизбиркома Елена Клименко и глава Свердловского творческого Союза журналистов Свердловской области Александр Левин продемонстрировали ей модельный избирательный участок. Эта площадка используется для повышения правовой грамотности избирателей, а также для обучения членов избиркомов, которые будут работать на выборах впервые.

Участок оснащен интерактивным экраном и позволяет проводить занятия на высоком технологическом уровне. Ранее здесь уже прошли встречи с представителями ряда общественных организаций. Кроме того, удобство такого учебного класса оценили председатели территориальных избирательных комиссий Екатеринбурга. А сегодня здесь начнутся обучающие курсы для наблюдателей.

– Мы должны подготовить их более семи тысяч. Главная задача, чтобы выборы прошли открыто, честно, справедливо и легитимно, – рассказал Александр Левин.

– Это хороший пример, как должен быть оборудован избирательный участок. Наряду с главными, губернаторскими выборами, в регионе пройдут 54 кампании по выборам в органы местного самоуправления, поэтому нам нужна обратная связь от коллег из регионов, чтобы понять, как применяются новшества избирательного законодательства – в закон весной этого года были внесены серьезные изменения, – отметила Людмила Маркина.

Вопросы дальнейшего совершенствования законодательства ранее в этот же день член Центризбиркома обсудила на встрече с председателем Законодательного собрания Людмилой Бабушкиной.

Как на ладони

Следующим пунктом рабочей поездки Людмилы Маркиной стала площадка Центра общественного наблюдения (ЦОН), который откроется в холле мультимедийного парка «Россия – Моя история». В Единый день голосования 11 сентября Центр оборудуют двумя видеостенами. На первой можно будет в режиме реального времени следить за избирательным процессом – одновременно сразу на 36 участках, которые будут меняться динамически, гарантируя максимальный охват. На второй видеостене запланировано проведение прямых эфиров с мобильными группами ЦОН по всей Свердловской области. Кроме того, в Центре оборудуют места как для наблюдателей, так и для избирателей, которые смогут прийти и принять участие в его работе по предварительной записи.

– Кроме того, непосредственно в день голосования на площадке Центра будут работать члены Областной избирательной комиссии. Это позволит оперативно реагировать на вопросы, поступающие с участков, – рассказала Елена Клименко. Напомним, в прошлом году Людмила Маркина уже посещала ЦОН в рамках рабочего визита в ходе подготовки к выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. Тогда он располагался на площадке Дворца молодежи.

– Это был один из лучших центров в плане визуализации, организации и предоставленных возможностей абсолютно для всех участников избирательного процесса. Спасибо представителям исполнительной власти, Общественной палате региона, Татьяне ГеоргиевнеМерзляковой, что вы такой дружной командой продолжаете реализовывать этот проект, – отметила Людмила Маркина.

Центр общественного наблюдения Центр общественного наблюдения в Свердловской области существует с 2017 года. В его работе участвуют независимые электоральные юристы, которые дают взвешенную и непредвзятую оценку избирательному процессу. Активное участие в создании ЦОН приняла Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Сопредседатель ЦОН – председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.