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8 сентября 2022, 12:53

В Екатеринбурге откроется Центр общественного наблюдения за выборами

  Валерия Белякова
ЦОН

Центр общественного наблюдения открывается в Свердловской области для работы на выборах. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге 9 сентября заработает Центр общественного наблюдения. Он будет заниматься мониторингом ситуации на участках в единый день голосования в Свердловской области, сообщили информацию в официальном telegram-канале наблюдательного органа.

ЦОН разместили в мультимедийном парке "Россия – моя история". В первый день общественники протестируют видеокамеры, установленные на избирательных участках. Изображение с них должно поступать на видеостену центра наблюдения.

Также на открытии будет запущена горячая линия для обращений избирателей и представлена группа мониторинга. В ее состав вошли независимые электоральные юристы.

Напомним, ранее с ходом подготовки к выборам в Свердловской области ознакомилась член ЦИК РФ Людмила Маркина, отметив высокий уровень организации.

Областная газета Свердловской области

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