На видеостене транслируется происходящее на 250 крупных избирательных участках Свердловской области в режиме реаьного времени. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в Екатеринбурге открыли Центр общественного наблюдения (ЦОН), откуда в единый день голосования 11 сентября будут контролировать соблюдение порядка и правил проведения выборов. Система видеонаблюдения в режиме онлайн позволит отслеживать ситуацию на 250 избирательных участках в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

В церемонии торжественного открытия ЦОНа приняли участие уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, председатель Общественной палаты региона Александр Левин, председатель региональной избирательной комиссии Елена Клименко и министр цифрового развития и связи Михаил Пономарьков.

Напомним, завтра в Свердловской области пройдут выборы главы региона, а также – депутатов органов местного самоуправления в 55 муниципалитетах и главы Зареченского сельского поселения. Голосование будет организовано на более чем 2,5 тысячи избирательных участков. Наблюдатели в ЦОНе будут готовы принимать сообщения с каждого из них. Центр начнет свою работу в 7.00, за час до начала процедуры голосования, и закроется только в понедельник, в 11.00.

В ЦОНе располагается колл-центр, куда сможет обратиться любой наблюдатель при возникновении спорных ситуаций. Центральное место занимает видеостена, на которой уже началась трансляция с камер на участках.

– На 250 больших избирательных участках будет осуществляться видеонаблюдение. В объективы камер попадают кабинки, стационарные и переносные ящики, стол, где выдают бюллетени и работают со списками избирателей. Таким образом мы сможем видеть процесс в режиме реального времени и оперативно реагировать на возможные нарушения. Еще на двух тысячах участков, где нет видеонаблюдения, будут установлены видеорегистраторы, осуществляющие фиксацию непрерывно в течение единого дня голосования. При возникновении спорных ситуаций любой наблюдатель сможет посмотреть запись. После завершения выборов все записанные видео отправят в архив, – рассказала председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

Следить за ходом выборов в режиме реального времени наблюдатели, СМИ и жители Екатеринбурга смогут только в стенах ЦОНа. Видеосигнал транслируется по защищенному каналу связи на специальный портал. Группа мобильных наблюдателей во главе с Татьяной Мерзляковой при необходимости будут оперативно выезжать на участки и контролировать разрешение возможных конфликтов.

– Наблюдатели проходили обучение, участвовали в мастер-классах и изучили «золотой стандарт», разработанный Общественной палатой РФ. В нем описано все, что должен знать наблюдатель, это своеобразный букварь, – пояснил председатель Общественной палаты региона Александр Левин.