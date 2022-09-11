Как прошли выборы в Свердловской области. Фоторепортаж

В Свердловской области прошел Единый день голосования. Фото: ЦОН Свердловской области

В Свердловской области завершился Единый день голосования. Сегодня жители региона выбирали губернатора, в 53 муниципалитетах — депутатов местных дум и главу одного сельского поселения. Журналисты "Областной газеты" посетили некоторые избирательные участки Среднего Урала и подготовили репортаж о ходе голосования.

Избирательные участки на территории Свердловской области начали работать в 8:00. Пустовать долго им не пришлось, некоторые свердловчане пришли через несколько минут после открытия. Так сделал 73-летний житель Первоуральска и бывший заводчанин Александр Махмудов. Пенсионер рассказал журналисту "Областной газеты", что выборы он не пропускает и голосует регулярно.

"В наше непростое время это особенно важно: лучше я сам воспользуюсь своим законным правом выбора, нежели за меня это сделает кто-то другой, ведь от результатов выборов зависит жизнь в нашей области. Пошел на участок с утра, так как живу в своем доме, много дел — с урожаем надо разобраться, поэтому хотел освободиться побыстрее и заняться этим", — отметил избиратель.

Первоуральск. Фото: Павел Ворожцов

Утреннюю активность первоуральцев отметили и члены избирательных комиссий. Особенно много желающих проголосовать пришли на самый большой участок города № 2357 в лицее № 21.

"Идут семьями с детьми, идут пенсионеры. Возраст разный, есть и впервые голосующие", — рассказала утром председатель участковой избирательной комиссии № 2357 Лариса Булдакова.

Поддержать традицию решила и семейная пара из поселка Билимбай — Андрей и Александра Ленда. Вместе супруги уже 47 лет, на выборы стараются всегда прийти вдвоем. Сегодня голосовали на участке, организованном в здании завода теплоизоляционных материалов.

"Это наша семейная традиция — ходить на выборы, и дети наши ходят. С советских времен привычка сформировалась — идти и делать выбор, ведь мы живем в одной стране. Нам решать, какой эта жизнь будет", — наперебой рассказали супруги.

Чуть дальше от Билимбая, в поселке Новоуткинске, где проживает более 10 тысяч человек, к открытию избирательных участков выстроились очереди. Как сообщила "Областной газете" секретарь участковой комиссии № 2394 Ксения Змеева, проголосовать шли жители разного возраста. Примерно 30 человек изъявили желание сделать выбор на дому.

В Ревде одними из первых начали голосовать медики городской больницы. По данным председателя участковой избирательной комиссии Евгении Тюриковой, за полчаса работы участка № 2720 выбор сделали два десятка человек.

Высокую активность граждан комиссии наблюдали в Каменском городском округе, где много сельских территорий. Самая высокая явка на утро оказалась в отдаленном населенном пункте Лебяжье. Там живет 100 человек, из них за час работы участка проголосовали 13% жителей, рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Алена Озорина.

В Красноуфимском районе открыли 51 избирательный участок. Там решили из выборов сделать праздник, помещения украсили шарами, организовали выставки, а в крупных селах устроили концерты, сообщила "Областной газете" пресс- секретарь районной мэрии Алена Верзакова.

Красноуфимский район. Фото: личный архив О.Ряписова

В Ирбите выбирали губернатора и депутатов городской думы. Председатель комиссии на участке № 1836 Любовь Кошелева отметила, что Ирбит обычно голосует активно, и в прошлые годы явка по городу превышала 60%.

Ирбит. Фото: пресс-служба администрации ГО Ирбит

По данным Свердловского избиркома на 10 утра, участие в голосовании приняли 122 179 (3,70%) жителей региона.

Участок в Екатеринбурге посетил Евгений Куйвашев. Его встречали члены комиссии и журналисты, на вопросы которых избиратель дал ответы.

"Мы выбираем высшее должностное лицо нашей области, и понятно, что выбор этот нужно сделать, чтобы область развивалась", — сказал Евгений Куйвашев.

Екатеринбург. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Днем свой выбор сделала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она голосовала в Реже.

Реж. Фото: Татьяна Бурдакова

Участие в выборах губернатора Свердловской области принял глава Екатеринбурга. Мэр Алексей Орлов проголосовал на участке в здании физкультурно-оздоровительного комплекса "Факел". На брифинге с журналистами он отметил, что все проходит в штатном режиме.

Екатеринбург. Фото: Федор Серков, официальный сайт администрации Екатеринбурга

Приняла участие в голосовании глава Свердловского избиркома Елена Клименко. Она воспользовалась механизмом "Мобильный избиратель" и отдала свой голос на удобном для себя участке — в школе № 1 Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Екатеринбург. Фото: Алексей Кунилов

Гражданскую позицию проявила жительница Екатеринбурга — заслуженный работник культуры России Нина Лакедемонская.

"Я проголосовала за стабильность, такую же, как последние 10 лет, за будущее нашего региона, нашего замечательного Екатеринбурга", — сказала "Областной газете" Нина Лакедемонская.

В промышленном центре Среднего Урала — Нижнем Тагиле — сегодня помимо губернатора выбирали депутатов городской думы. Для жителей работали 157 участков. В голосовании принял участие мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

"Наш сегодняшний выбор очень важен. В первую очередь это губернатор Свердловской области, который будет обеспечивать выполнение уже намеченных программ, продолжение темпов развития муниципалитета, которые взяли при подготовке к 300-летию. И это местные депутаты восьмого созыва, от тесного взаимодействия с которыми также зависит конструктивная работа по всем направлениям в городе. Хотелось бы, чтобы этот созыв составили грамотные и заинтересованные в развитии Нижнего Тагила люди", — сообщил журналистам глава Нижнего Тагила.

В Единый день голосования в Свердловской области работали 2 477 постоянных и 35 временных избирательных участков. Участие в выборах приняли граждане, находящиеся в СИЗО и ПФРСИ.

Фото: пресс-служба ГУФСИН РФ по Свердловской области

Для заключенных региона были организованы 14 избирательных участков. Гражданскую позицию выразили и осужденные к принудительным работам, сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области.

За ходом голосования следили около 6 895 наблюдателей, подготовленных Общественной палатой региона. Также в течение дня работал Центр общественного наблюдения, организованный в мультимедийном парке "Россия — моя история". На большой экран транслировалось изображение с 250 видеокамер, установленных на участках региона. Также в ЦОН обрабатывали заявления и обращения граждан.

Фото: ЦОН Свердловской области

Предварительные итоги голосования по выборам губернатора Свердловской области будут подведены в течение нескольких часов после закрытия участков.