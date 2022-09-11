На выборах в Свердловской области к 15:00 проголосовали почти 20% избирателей

Свои голоса отдали уже 655 155 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

Избирательная комиссия Свердловской области огласила данные по явке на выборах губернатора на 15:00 по местному времени. Свои голоса отдали уже 655 155 жителей региона — это 19,84% от общего числа избирателей.

На указанное время в областной избирком не поступило ни одной жалобы. При этом зарегистрировано 34 обращения: 29 — справочно-разъяснительные, 5 — жалобы, полученные территориальными избиркомами.

Также в информационно-справочный центр поступило 110 звонков и 7 электронных писем. Большинство из них — о возможности проголосовать, по вопросам адреса и режима работы УИК, в том числе временных, пояснили в пресс-службе Избирательной комиссии Свердловской области.

Напомним, что явка на 12:00 составляла 365 242 человека (11,07%).

В Единый день голосования в Свердловской области проходят выборы губернатора, а также выборы в думы 53 муниципалитетов, выборы одного главы сельского поселения. 11 сентября в 8:00 открылись 2 477 постоянных избирательных участков и 35 временных. В то же время начал работать Центр общественного наблюдения.