По состоянию на 18:00 свои голоса на выборах губернатора отдали более 25% свердловских избирателей

На данный момент во все избирательные комиссии Свердловской области поступило 44 обращения. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области по данным на 18:00 участие в выборах губернатора приняли 828 818 человек. Это 25,09% от общего числа избирателей в регионе.

На данный момент во все избирательные комиссии Свердловской области поступило 44 обращения: 37 — справочно-разъяснительные, одна жалоба поступила в избирком Свердловской области, еще 6 — в нижестоящие комиссии.

Также в пресс-службе региональной Избирательной комиссии сообщили, что в справочный центр поступило 139 телефонных звонков и 9 электронных писем. Основная часть вопросов касалась возможности проголосовать, адресов и режима работы УИК.

Напомним, что явка на 12:00 составляла 365 242 человека (11,07%), а на 15:00 — 655 155 человек (19,84%).

В Единый день голосования в Свердловской области проходят выборы губернатора, а также выборы в думы 53 муниципалитетов, выборы одного главы сельского поселения. 11 сентября в 8:00 открылись 2 477 постоянных избирательных участков и 35 временных. В то же время начал работать Центр общественного наблюдения.