Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан за участие в выборах

Впервые Евгений Куйвашев был утвержден в должности губернатора Свердловской области 29 мая 2012 года. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Накануне в Свердловской области прошел Единый день голосования. Граждане выбирали высшее должностное лицо — главу региона.

По предварительным данным, наибольший процент голосов у Евгения Куйвашева ("Единая Россия"). Он набрал 65,78%.

"Спасибо всем, кто вчера проголосовал на выборах. Для меня это очень важно. Все позитивные изменения, которые ждут наш регион, будут, в том числе, благодаря вам. Спасибо, уральцы. Я ваш должник", — написал Куйвашев в личном telegram-канале.

Напомним, за остальных кандидатов в губернаторы голоса распределились следующим образом: Александр Ивачев (КПРФ) получил 12,9%, Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия") — 8,15%, Александр Демин ("Новые люди") — 6,47%, Александр Каптюг (ЛДПР) — 3,17%. Общая явка избирателей составила 28,47%.