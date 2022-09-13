Полпред в УрФО Владимир Якушев поздравил Евгения Куйвашева с победой на выборах

Владимир Якушев поздравил Евгения Куйвашева с победой на выборах губернатора Свердловской области. Фото: Полина Зиновьева

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил Евгения Куйвашева с победой на выборах губернатора Свердловской области. Полпред отметил заслуги главы региона и доверие к нему граждан.

"Поздравляю Евгения Владимировича с окончанием выборной кампании и хорошим результатом, который получен в день голосования. Евгений Владимирович показал, что то время, которое он работает в должности губернатора, оценено жителями Свердловской области очень достойно, и избиратели выдали Евгению Владимировичу мандат доверия на работу в должности губернатора Свердловской области на очередные пять лет. Хочу пожелать Евгению Владимировичу успехов. В ходе выборной кампании он обозначил новые векторы развития региона. Есть над чем трудиться!" — приводит поздравительную цитату Владимира Якушева департамент информационной политики Свердловской области.

Отмечается, что к поздравлениям полпреда присоединились губернаторы регионов Уральского федерального округа.

Напомним, 11 сентября в Свердловской области прошел Единый день голосования, на Среднем Урале выбирали губернатора. Предварительные итоги показали, что победу одержал действующий глава региона Евгений Куйвашев. Он набрал больше 65% голосов.