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13 сентября 2022, 15:03

Полпред в УрФО Владимир Якушев поздравил Евгения Куйвашева с победой на выборах

  Валерия Белякова
Владимир Якушев

Владимир Якушев поздравил Евгения Куйвашева с победой на выборах губернатора Свердловской области. Фото: Полина Зиновьева

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил Евгения Куйвашева с победой на выборах губернатора Свердловской области. Полпред отметил заслуги главы региона и доверие к нему граждан. 

"Поздравляю Евгения Владимировича с окончанием выборной кампании и хорошим результатом, который получен в день голосования. Евгений Владимирович показал, что то время, которое он работает в должности губернатора, оценено жителями Свердловской области очень достойно, и избиратели выдали Евгению Владимировичу мандат доверия на работу в должности губернатора Свердловской области на очередные пять лет. Хочу пожелать Евгению Владимировичу успехов. В ходе выборной кампании он обозначил новые векторы развития региона. Есть над чем трудиться!" — приводит поздравительную цитату Владимира Якушева департамент информационной политики Свердловской области. 

Отмечается, что к поздравлениям полпреда присоединились губернаторы регионов Уральского федерального округа. 

Напомним, 11 сентября в Свердловской области прошел Единый день голосования, на Среднем Урале выбирали губернатора. Предварительные итоги показали, что победу одержал действующий глава региона Евгений Куйвашев. Он набрал больше 65% голосов. 

Областная газета Свердловской области

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Полпред в УрФО Владимир Якушев поздравил Евгения Куйвашева с победой на выборах