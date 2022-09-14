Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
14 сентября 2022, 16:25

Евгений Куйвашев признан избранным на пост губернатора Свердловской области

Евгений Куйвашев

Избирательная комиссия Свердловской области признала губернаторские выборы, прошедшие 11 сентября, состоявшимися и действительными. Фото: Полина Зиновьева

Избирательная комиссия Свердловской области признала губернаторские выборы, прошедшие 11 сентября, состоявшимися и действительными. Новым главой Среднего Урала избран Евгений Куйвашев.

Соответствующее постановление будет направлено в ЦИК РФ, Заксобранию Свердловской области, зарегистрированным кандидатам на пост главы региона. Также документ опубликуют на официальном сайте свердловского избиркома.

"Признан избранным на должность губернатора Свердловской области Куйвашев Евгений Владимирович", — говорится в сообщении в telegram-канале "Свердловский избирком".

Читайте также:

Свердловские общественники положительно оценили работу полиции на прошедших выборах.

Владимир Путин проведет встречу с избранными главами регионов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.09.2022, 16:25 / Политика
Евгений Куйвашев признан избранным на пост губернатора Свердловской области
14.09.2022, 16:04 / Общество
На улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге разбился мотоциклист
14.09.2022, 15:53 / Спорт
10-летний свердловчанин установил рекорд России по отжиманиям
14.09.2022, 15:30 / Общество
Прокуратура проверит информацию о подростках в Каменске-Уральском, которые жарили картошку на Вечном огне
14.09.2022, 15:10 / Общество
В Екатеринбурге начался суд по делу о гибели 44 человек от паленого алкоголя