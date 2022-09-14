Евгений Куйвашев признан избранным на пост губернатора Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области признала губернаторские выборы, прошедшие 11 сентября, состоявшимися и действительными. Фото: Полина Зиновьева

Избирательная комиссия Свердловской области признала губернаторские выборы, прошедшие 11 сентября, состоявшимися и действительными. Новым главой Среднего Урала избран Евгений Куйвашев.

Соответствующее постановление будет направлено в ЦИК РФ, Заксобранию Свердловской области, зарегистрированным кандидатам на пост главы региона. Также документ опубликуют на официальном сайте свердловского избиркома.

"Признан избранным на должность губернатора Свердловской области Куйвашев Евгений Владимирович", — говорится в сообщении в telegram-канале "Свердловский избирком".

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