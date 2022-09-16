Замгубернатора Свердловской области Сергей Зырянов уходит на пенсию

В ноябре 2022 года Сергею Зырянову исполнится 67 лет. Фото: сайт губернатора Свердловской области

Сергей Зырянов 16 сентября покинул должность заместителя губернатора Свердловской области в связи с выходом на пенсию. В ноябре 2022 года ему исполнится 67 лет.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поблагодарил Сергея Зырянова за эффективную работу, а также подчеркнул, что знания, опыт и профессионализм вице-губернатора способствовали укреплению социально-экономического потенциала региона.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что Сергей Зырянов на протяжении многих лет руководил крупнейшими компаниями региона, среди которых Уральский турбинный завод, Уральский завод РТИ и компания "Уралсевергаз". В 2012 году он занял пост руководителя администрации губернатора Свердловской области, а затем стал заместителем председателя регионального правительства. С 2016 года Сергей Зырянов работал заместителем губернатора. Кроме того, он был и.о. министра по управлению государственным имуществом.

За свою карьеру Сергей Зырянов был удостоен знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью", благодарственного письма Президента РФ, а также почетных грамот губернатора и областного правительства.