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19 сентября 2022, 13:01

Екатеринбургский митрополит благословил Евгения Куйвашева на новый срок губернаторства

  Валерия Белякова
Молебен

Екатеринбургский митрополит благословил Евгения Куйвашева на вступление в должность. Фото: telegram-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений благословил на новый срок губернаторства Евгения Куйвашева. Чин молебна священнослужитель провел в Ново-Тихвинском монастыре перед вступлением главы региона в должность.

"Совершили чин молебна перед началом всякого доброго дела с избранным на новый срок главой региона Евгением Владимировичем Куйвашевым. Пожелал губернатору помощи Божией во всех добрых делах!" — написал в своем telegram-канале митрополит Евгений.

Священнослужитель отметил заслуги губернатора, сообщив, что за годы работы на Среднем Урале "было восстановлено и построено немало". А сотрудничество церкви и государства принесло много "добрых плодов".

Напомним, сегодня в Екатеринбурге прошла церемония официального вступления Евгения Куйвашева в должность главы региона.

Областная газета Свердловской области

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