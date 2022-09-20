Виктор Шептий будет представлять Свердловскую область в Совете Федерации. Фото: Алексей Кунилов

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий стал сенатором Совета Федерации. Указ о наделении его новыми полномочиями подписал губернатор Евгений Куйвашев.

"Уверен, Виктор Анатольевич достойно представит нашу область на федеральном уровне и справится с защитой интересов Урала", — написал глава региона в своем telegram-канале.

Представлять губернатора Свердловской области в Совфеде новый сенатор начнет с 20 сентября.

"Искренне благодарен нашему губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву за оказанное доверие при назначении меня сенатором Российской Федерации. Сделаю все, чтобы принести пользу государству своей работой в Федеральном Собрании и родному Уралу в улучшении качества жизни земляков!" — отметил Виктор Шептий.

До этого Виктор Шептий занимал пост первого заместителя председателя регионального заксобрания. Он также является первым заместителем секретаря свердловского отделения партии "Единая Россия".

Ранее Средний Урал в Совете Федерации представлял бывший губернатор региона Эдуард Россель. В качестве сенатора он работал с 2009 года. Сейчас бывший парламентарий намерен заняться управлением Международным Демидовским фондом.