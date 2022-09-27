Заксобрание одобрило Алексея Шмыкова и Андрея Злоказова в состав нового правительства Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев должен подписать указы о назначении Алексея Шмыкова и Андрея Злоказова. Фото: Павел Ворожцов

В эти минуты в Заксобрании Свердловской области проходит очередное заседание. Депутаты единогласно одобрили предложенные губернатором Евгением Куйвашевым кандидатуры в состав нового правительства.

Речь идет об Алексее Шмыкове и Андрее Злоказове, которые рассматривались на посты первого замглавы региона и министра социальной политики соответственно. Напомним, после отставки правительства в связи с переизбранием губернатора они находились в статусе исполняющих обязанности.

Кандидатуру Алексея Шмыкова депутатам представил и.о. вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов. Он сообщил, что в зоне ответственности первого заместителя губернатора — организация деятельности регионального кабмина по управлению социально-экономическим развитием региона. Ранее Шмыкова поддержали все партийные фракции.

Представляя Андрея Злоказова, депутат областного Заксобрания Вячеслав Погудин отметил конструктивное взаимодействие органов власти и министерства. "Благодаря компетентности, ответственности, опыту Андрея Владимировича, его умению оперативно реагировать на все изменения, выстраивать четкую работу вверенной ему сферы в Свердловской области растет качество и уровень социальной поддержки населения", — подчеркнул он.

Депутаты одобрили единогласно обе кандидатуры. Далее губернатор Евгений Куйвашев должен подписать указы о назначении Алексея Шмыкова и Андрея Злоказова.

На заседании также планируется обсудить включение в программу капремонта на 2015-2044 годы домов, построенных после 2015 года, и расширение мер поддержки ветеранов. Они смогут ездить по Единой социальной карте в междугородних автобусах и пригородных электричках. Всего в повестке 30 вопросов.