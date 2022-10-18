Свердловский губернатор утвердил своих заместителей

По решению Евгения Куйвашева члены кабинета министров продолжили работу в статусе исполняющих обязанности. Фото: департамент информполитики Свердловской области

18 октября глава Среднего Урала подписал указы, которыми на должности членов областного правительства назначены заместители губернатора.

На должность первого заместителя губернатора назначен Алексей Шмыков. Его кандидатуру предложил Евгений Куйвашев и единогласно одобрили депутаты Заксобрания. В правительстве региона Алексей Шмыков работает с января 2021 года, до этого был главой Каменск-Уральского городского округа, в разные годы занимал руководящие должности.

Вице-губернатором утвержден Олег Чемезов (на этот пост он пришел в 2019 году). Валерий Чайников продолжит руководить аппаратом губернатора и правительства (с 2018 года). Также на должности членов правительства указом главы региона назначены замгубернатора Дмитрий Ионин, Василий Козлов, Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт.

Напомним, правительство Свердловской области сложило полномочия 19 сентября – сразу после вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора по итогам выборов. По решению главы региона члены кабинета министров продолжили работу в статусе исполняющих обязанности.